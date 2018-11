Misiune în Marea Egee. Poliţişti de frontieră, la operaţiunea "Poseidon 2018"

Misiune în Marea Egee. Polițiști de frontieră, la operațiunea "Poseidon 2018"

Nava Poliției de Frontieră, din cadrul Gărzii de Coastă, care a asigurat supravegherea frontierei maritime externe a Uniunii Europene din Marea Egee, s-a întors acasă. Polițiștii de frontieră, membri ai echipajului navei maritime MAI 1102, din cadrul Gărzii de Coastă, au revenit la Constanța, la sfârșitul săptămânii trecute, după o misiune sub egida Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), care s-a desfășurat în Marea Egee, timp de trei luni.De la 1 august și până la 1 noiembrie, nava maritimă de patrulare MAI 1102, proiect P-157, aparținând Gărzii de Coastă, din cadrul Poliției de Frontieră Române, a participat la Operațiunea Comună „Poseidon 2018”, organizată sub egida Agenției Frontex.Operațiunea s-a desfășurat în Marea Egee, iar cele două echipaje, aflate prin rotație la bordul navei Poliției de Frontieră Române, au executat misiuni de patrulare, supraveghere, căutare și salvare în Marea Egee, la frontiera maritimă a Greciei, alături de forțele de poliție și de impunere a legii ale celorlalte state membre UE participante.Polițiștii de frontieră români au executat 80 de misiuni, timp în care nava Gărzii de Coastă a efectuat 911 ore de patrulare.În această perioadă, polițiștii de frontieră au participat la nouă acțiuni de căutare și salvare pe mare (Search and Rescue), în urma cărora au salvat, transbordat și transportat 350 de persoane (125 de femei, 175 bărbați și 50 de minori), care se aflau în pericol de înec în apele Mării Egee. Au fost efectuate procedurile specifice în astfel de cazuri la bordul navei (triere și evaluare medicală), iar ulterior, persoanele în cauză au fost transportate în porturile grecești, fiind preluate de către autoritățile elene pentru efectuarea procedurilor specifice.v v vObiectivul principal al Operațiunii Comune „Poseidon 2018” este de a oferi suport autorităților elene în supravegherea și controlul la frontierele maritime ale Uniunii Europene, precum și de căutare și salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare la frontiera externă a Uniunii Europene.Scopul este derularea de măsuri comune pe linia gestionării fluxului migraționist la frontierele maritime ale spațiului comunitar, intervenția în cazurile de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue), creșterea operativității schimbului de date și informații între autoritățile implicate în operațiune, precum și un schimb eficient de experiență și de bune practici între polițiștii de frontieră europeni.Activitatea este o continuare a operațiunilor organizate de Agenția Frontex pentru gestionarea fluxurilor de migrație ilegală, în cadrul cărora Poliția de Frontieră Română a avut o contribuție semnificativă, atât din punct de vedere al mijloacelor tehnice, cât și din punctul de vedere al numărului, al profilurilor și al profesionalismului experților detașați, aprecierile venind atât din partea autorităților de frontieră europene, cât și din partea Agenției Frontex.Operațiunea „Poseidon 2018” este finanțată de Uniunea Europeană și coordonată de Agenția Frontex.