Misiune în Afganistan, ţara în care oamenii au învăţat să nu se dea bătuţi

Misiune în Afganistan, țara în care oamenii au învățat să nu se dea bătuți

Teatrul de operații Afganistan, un loc în care timpul trece mult prea repede încât nu știi când este luni sau duminică, un loc în care viața este mai prețioasă ca oricând. Într-o țară săracă, lovită de foamete și conflicte, oamenii au învățat să nu se dea bătuți.







În teatrul de operații Afganistan îi regăsim pe militarii Batalionului 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei”, ajunși de curând în Baza Militară Kandahar. Pentru unii dintre aceștia, acest loc nu este necunoscut. Au revenit la a doua sau chiar la a treia misiune, pentru alții, însă da.







„Am regăsit o țară schimbată”, ne împărtășește maiorul Constantin Stoica. Acesta este la a doua misiune în teatrul de operații Afganistan și consideră că Armata Națională Afgană este mai bine instruită.







„Lucrăm din ce în ce mai mult cu elemente ale armatei naționale afgane care se dovedesc mult mai pregătite și implicate în ceea ce privește siguranța în zona de acțiune. Afganii sunt un popor de oameni curajoși; își doresc să reușească, sunt dornici să învețe, iar noi vom face tot ce putem ca să îi ajutăm”, spune maiorul Stoica.







Pe sergentul Alin Posteaucă l-am surprins în timp ce aștepta pentru a executa o misiune QRF (Forță de Reacție Rapidă) în aria de responsabilitate. Surpriza a fost mare când a aflat că va fi avansat la gradul următor de către comandantul Batalionului 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei”, locotenent-colonel Ilie Melinte.







„Astăzi am fost avansat la gradul de sergent major, lucru care m-a emoționat foarte mult. Îndeplinind funcția de comandant de grupă, consider că experiența dobândită de-a lungul celor două misiuni executate în Bosnia și Afganistan mă vor ajuta în continuare, să pot să am grijă de oamenii mei”, a declarat Alin Posteaucă.







„Afganii, oameni săraci, dar cu suflet mare”

Plutonierul adjutant Dumitru Tîlvăr face parte din echipa COIST (Company Intelligence Support Team) și este cel care culege informații pe timpul patrulelor în aria de responsabilitate. Dumitru se află la a doua misiune și se consideră norocos pentru că face parte din personalul Batalionului 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei”.

„Am ocazia să lucrez cu oameni profesioniști. Privesc această misiune ca o provocare și sunt încrezător că suntem astăzi aici și încercăm să facem ceva pentru acești oameni. Afganii sunt oameni săraci, dar au un suflet mare. Merită să îi ajutăm să își apere țara”, ne mărturisește acesta.

Caporalul Cornel Zaharia își desfășoară activitatea în principalul punct de acces în Baza Militară Kandahar. Misiunea sa principală este de a securiza accesul în bază. De aproximativ trei săptămâni, face acest lucru foarte bine, fiind apreciat de colegi.

„Particip la a treia misiune în teatrul de operații Afganistan. Fiecare misiune a fost o nouă provocare. Riscurile sunt majore în orice misiune. Întotdeauna facem apel la divinitate, după care, ajutorul este experiența acumulată și coeziunea subunității. Cred cu tărie că această misiune va fi un succes și mai cred că militarii români sunt pregătiți pentru orice provocare”. Cu aceste gânduri și-a început Cornel misiunea.







Atenție sporită la orice indice din teren

Pentru caporalul Dumitru Turnea, provocările unui teatru de operații nu sunt o noutate. A mai participat la o misiune în Afganistan. Dumitru este sanitarul plutonului în cadrul Companiei 1, iar el poate acorda primul ajutor colegilor în caz de nevoie.

„Trebuie să am, întotdeauna, atenție sporită la orice indice din teren care poate demasca posibile dispozitive explozibile improvizate, dar și la colegii mei care pot avea nevoie de mine în orice moment. Consider că responsabilitatea și vigilența sunt două lucruri care mă caracterizează cel mai bine. Voi face tot ce pot și cum pot mai bine pentru a fi în siguranță atât eu, cât și colegii mei. Facem o echipă împreună, ne cunoaștem unul pe celălalt și la nevoie, știm cum să ne ajutăm”, ne împărtășește acesta.

Sublocotenentul Gabriel Bachheimer, aflat la prima misiune, este optimist: „M-am pregătit mult pentru a face față provocărilor și solicitărilor zilnice. Încrederea și sprijinul reciproc sunt elemente esențiale pentru îndeplinirea misiunii. Noi, ca și pluton, suntem ca un puzzle, dacă lipsește o piesă avem deficiențe în atingerea obiectivelor. Simt că suntem uniți și că facem tot ce putem pentru a ne îndeplini misiunea”.

Chiar dacă este la prima misiune, a reușit într-un timp foarte scurt să facă din plutonul său o echipă.







O perioadă de foc

Fie că sunt la prima misiune sau nu, militarii din Batalionul 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei” se arată încrezători. Sunt dornici să își facă simțită prezența în Afganistan, să ajute populația locală, să sprijine forțele naționale de securitate afgane, să colaboreze strâns cu forțele partenere NATO, să facă tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini misiunea cu rezultate foarte bune.







„Ne așteaptă o perioadă grea, dar la sfârșitul acesteia sperăm să avem satisfacția unei misiuni împlinite cu succes. Suntem pregătiți să facem față tuturor provocărilor care vor apărea”, ne mărturisește locotenent-colonelul Ilie Melinte, comandantul Batalionului 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei”.

Pentru infanteriștii Forțelor Terestre dislocați în teatrul de operații Afganistan urmează o perioadă de foc. Sunt la început de misiune și toți au un gând comun, să își facă datoria față de țară și să se întoarcă acasă sănătoși.

Locotenent Mirela CĂPÎLNEAN

Ministerul Apărării Naționale - Forțele Terestre Române