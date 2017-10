Miron Mitrea vrea să-şi vadă dosarul trimis de DNA Camerei Deputaţilor

Miron Mitrea vrea să-și vadă dosarul trimis de DNA Camerei Deputaților

Marţi, 06 Mai 2008

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Miron Mitrea, a declarat, ieri, că ar trebui să-și vadă dosarul pentru care DNA a cerut Parlamentului procedura de avizare a începerii urmăririi penale, susținând că și colegii din comisia juridică ar trebui să aibă acces la documentele trimise de procurori. Mitrea, care a părăsit ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților în care se discută cazul său, a opinat că atât el, ca acuzat, cât și membrii comisiei juridice ar trebui să aibă acces la dosarul pentru care DNA a cerut urmărirea sa, însă a evitat să dea un răspuns dacă și ceilalți deputați sunt îndreptățiți să consulte acele documente. „Deocamdată (dosarul, n.r.) e confidențial și față de mine după trei ani de anchetă și ar trebui măcar cei care sunt în dosar să știe despre ce e vorba. Eu am crezut, când a început urmărirea penală acum trei ani, că cel care este urmărit penal, acuzat de ceva, are dreptul să vadă de ce este acuzat, ce se spune despre el. N-am avut această ocazie. Am descoperit că în România că urmărirea penală e secretă și față de cel care este acuzat. Eu nu știu ce este în dosarul respectiv, altfel decât declarațiile pe care le-am dat eu și, sigur, expertizele care s-au făcut”, a declarat Mitrea după ce a părăsit sala BP pentru că, a arătat el, nu ar fi firesc să rămână la o discuție despre el însuși. Mitrea a mai adăugat că probabil va avea și el acces la acest dosar aflat acum în custodia Parlamentului. „Probabil că da, probabil că voi avea și eu acces, să văd de ce sunt acuzat”, a spus el. Întrebat dacă deputații ar trebui să aibă acces la dosarul său, Mitrea a răspuns: „habar n-am”, dar a precizat că membrii comisiei juridice ar trebui să îl poată consulta. „Cred că colegii din comisia juridică trebuie să-l vadă, sunt curios să văd opinia lor după ce o să-l vadă”, a spus el.