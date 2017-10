Mirele şi fratele său, înjunghiaţi de un fost prieten

Nuntă însângerată la Movila Verde

Mirele și fratele său, înjunghiați de un fost prieten

Nuntă de pomină, sâmbătă seară, la Movila Verde. Un tânăr, infractor periculos, i-a înjunghiat cu un briceag pe ginerică și pe fratele acestuia. Între cei trei mocneau neînțelegeri mai vechi. Răniții au ajuns la spital, în timp ce agresorul a fost căutat și prins de polițiști din trei localități. El este anchetat în prezent pentru săvârșirea infracțiunilor de port ilegal de armă albă în locuri publice, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii și a liniștii publice, lovire și alte violențe, riscând să ajungă din nou după gratii. Vasile Mihail Lupu, de 22 de ani, din satul Movila Verde, comuna Independența, și-a pus pirostriile sâmbătă. Tânărul a decis ca la propria-i nuntă, organizată la barul Triada, din centrul localității Movila Verde, să invite și un fost amic, cu care are unele neînțelegeri de mai multă vreme. Mare greșeală a făcut! La câteva ore după începerea distracției, după ce s-a amețit bine, „amicul”, pe nume Gheorghe Roșca, de 22 de ani, din Independența, s-a dat în stambă. Potrivit polițiștilor, frații Lupu și Roșca au fost prieteni buni. În urmă cu ceva vreme, ei au fost prinși împreună la braconaj, dar cel care a tras ponoasele ar fi fost doar Gheorghe. De atunci, el le poartă pică celor doi frați, iar când se întâlnește cu ei nu ezită să se ia la ceartă și chiar la pumni. La nunta lui Vasile, securea războiului ar fi trebuit să fie îngropată definitiv. Nu s-a întâmplat, însă, așa. Gheorghe nu a uitat de conflictele pe care le are cu mirele și cu fratele acestuia, Constantin Marinică Lupu, de 23 de ani, și s-a luat la harță cu ei chiar în timpul petrecerii. Fără să mai stea mult la discuții, Roșca a scos un briceag din buzunar, decis să-i pună la punct pe Vasile și pe Constantin. I-a înjunghiat, iar apoi a fugit. Unul dintre nuntași a telefonat la numărul de urgență 112, pentru a anunța cele întâmplate. Polițiști din trei localități - Cerchezu, Independența și Dumbrăveni - au pornit în căutarea agresorului, în timp ce o ambulanță a preluat cele două victime, pe care le-a transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit spuselor inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene, Vasile s-a ales cu o plagă la umărul stâng și a fost tratat ambulatoriu. Constantin a fost diagnosticat cu plăgi pe obrazul, mâna și coapsa stângă, el refuzând internarea. Gheorghe Roșca a fost prins de oamenii legii pe o stradă din comuna Independența, în apropierea locuinței sale. A fost condus la sediul Poliției municipiului Mangalia, fiind cercetat, în stare de reținere, pentru comiterea unui lung șir de infracțiuni: port ilegal de armă albă în locuri publice, ultraj contra bune-lor moravuri, tulburarea ordinii și a liniștii publice, lovire și alte violențe. Comisarul șef Valentin Mustățea, din cadrul Poliției Mangalia, ne-a declarat că Roșca are antecedente penale. El a fost anchetat pentru furt, tâlhărie și a fost eliberat condiționat, fiind condamnat pentru viol. În prezent, este cercetat pentru ultraj la adresa unui polițist din localitatea Independența. Individul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vasile Mihail Lupu, de 22 de ani, din satul Movila Verde, comuna Independența, și-a pus pirostriile sâmbătă. Tânărul a decis ca la propria-i nuntă, organizată la barul Triada, din centrul localității Movila Verde, să invite și un fost amic, cu care are unele neînțelegeri de mai multă vreme. Mare greșeală a făcut! La câteva ore după începerea distracției, după ce s-a amețit bine, „amicul”, pe nume Gheorghe Roșca, de 22 de ani, din Independența, s-a dat în stambă. Potrivit polițiștilor, frații Lupu și Roșca au fost prieteni buni. În urmă cu ceva vreme, ei au fost prinși împreună la braconaj, dar cel care a tras ponoasele ar fi fost doar Gheorghe. De atunci, el le poartă pică celor doi frați, iar când se întâlnește cu ei nu ezită să se ia la ceartă și chiar la pumni. La nunta lui Vasile, securea războiului ar fi trebuit să fie îngropată definitiv. Nu s-a întâmplat, însă, așa. Gheorghe nu a uitat de conflictele pe care le are cu mirele și cu fratele acestuia, Constantin Marinică Lupu, de 23 de ani, și s-a luat la harță cu ei chiar în timpul petrecerii. Fără să mai stea mult la discuții, Roșca a scos un briceag din buzunar, decis să-i pună la punct pe Vasile și pe Constantin. I-a înjunghiat, iar apoi a fugit. Unul dintre nuntași a telefonat la numărul de urgență 112, pentru a anunța cele întâmplate. Polițiști din trei localități - Cerchezu, Independența și Dumbrăveni - au pornit în căutarea agresorului, în timp ce o ambulanță a preluat cele două victime, pe care le-a transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit spuselor inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene, Vasile s-a ales cu o plagă la umărul stâng și a fost tratat ambulatoriu. Constantin a fost diagnosticat cu plăgi pe obrazul, mâna și coapsa stângă, el refuzând internarea. Gheorghe Roșca a fost prins de oamenii legii pe o stradă din comuna Independența, în apropierea locuinței sale. A fost condus la sediul Poliției municipiului Mangalia, fiind cercetat, în stare de reținere, pentru comiterea unui lung șir de infracțiuni: port ilegal de armă albă în locuri publice, ultraj contra bune-lor moravuri, tulburarea ordinii și a liniștii publice, lovire și alte violențe. Comisarul șef Valentin Mustățea, din cadrul Poliției Mangalia, ne-a declarat că Roșca are antecedente penale. El a fost anchetat pentru furt, tâlhărie și a fost eliberat condiționat, fiind condamnat pentru viol. În prezent, este cercetat pentru ultraj la adresa unui polițist din localitatea Independența. Individul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.