„Mircea“ - o stare de spirit a Marinei Române

La începutul acestei săptămâni, la Casa de Cultură Mangalia, a avut loc lansarea lucrărilor apărute în acest an despre Nava Școală Mircea, premiate la gala din acest an a „Premiilor Clubului Amiralilor” pentru literatură. A fost de fapt a doua seară dedicată Clubului Amiralilor, în cadrul Târgului Estival de Carte, seară dedicată velierului românesc la împlinirea a 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române.Lansarea de carte a fost moderată de contraamiralul (r) dr. Corneliu Bocai, participant la două din marșurile transatlantice ale navei, din anii 2004 și 2009, dar și la marșul istoric al navei din 2013, reîntoarcerea marinarilor în inima ortodoxiei, Muntele Athos.Despre Nava Școală „Mircea” a vorbit și comandorul Gabriel Moise, comandantul navei, care a menționat printre altele dublul rol pe care acest velier îl are: cel de a antrena cadeți și de a face diplomație navală în porturile în care face escală.Un moment inedit, așteptat cu interes și aplaudat la final a fost intervenția studentei Dora-Elena Simion, care a reușit să ducă, imaginar, publicul prin cele trei porturi de escală din acest an, dar și prin aventurile oricărui cadet de la bordul lui Mircea - de la brățări nocturne, la navigație astronomică și dormitul în hamac.La 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române, legen-darul velier românesc „Mircea” a fost prezentat publicului prin aspectele inedite prezentate în lucrările publicate, prin amintirile participanților și prin filmele care au rulat pe parcursul serii.