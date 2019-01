Mircea Negulescu şi Lucian Onea, urmăriţi penal

Mircea Negulescu și Lucian Onea, urmăriți penal

Mircea Negulescu mai este cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului și complicitate la represiunea nedreaptă, iar Lucian Onea, pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă și cercetare abuzivă.



În martie 2018, Instanța a decis rejudecarea dosarului în care fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în primă instanță la opt ani închisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani închisoare. Ei erau acuzați de procurorii DNA că ar fi primit de la administratorii unor firme aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrări în care beneficiar era Consiliul Județean. Decizia de rejudecare a procesului a fost luată de Completul de cinci judecători al instanței supreme.



În iunie 2018, Vlad Cosma a anunțat că își retrage denunțul și declarațiile date anterior în dosarul privind finanțarea ilegală a clubului Asesoft Ploiești, în care sunt judecați Sebastian Ghiță și fostul primar al municipiului Ploiești Iulian Bădescu. În cadrul audierii, Cosma le-a spus magistraților că declarațiile sale și denunțul date la urmărirea penală au fost redactate de către procurorul Mircea Negulescu, iar la instanța de fond a fost "păzit" de un polițist, care i-a dictat ce să spună.



"Nu îmi mențin niciuna din cele trei declarații. Nu îmi mai mențin denunțul. Denunțul a fost invenția procurorului Mircea Negulescu. La sfârșitul lunii aprilie - începutul mai 2015, prin mai multe metode, procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a încercat să mă determine, și a reușit, să semnez mai multe declarații de martor protejat, inclusiv denunțuri, care ulterior au fost declinate la DNA Ploiești. În acea perioadă am semnat 4-5 declarații. Acest denunț a fost dictat și redactat de Negulescu și de polițistul judiciar Mihai Iordache. Mi s-a acordat fictiv statutul de martor protejat (...) Mircea Negulescu mi-a spus că are nevoie de aceste declarații, pentru că eu, având calitatea de deputat, aș fi un martor credibil în fața instanțelor", declara Vlad Cosma.







sursa: romaniatv.net





Dosarele în care sunt citați cei cinci sunt deschise după ce frații Cosma au acuzat mai mulți procurori de la DNA Ploiești de presiuni și de folosirea unor tehnici de anchetă ilegale în instrumentarea dosarelor.Astfel, Mircea Negulescu și Lucian Onea vor da din nou explicații în fața procurorilor. Alături de cei doi vor fi audiați și Alfred Savu, Giluela Diaconu, Cerasela Răileanu și trei polițiști judiciariști.Potrivit unor surse RomaniaTV.net, procurorii Parchetului General urmează să extindă cercetarea penală pe numele lui Lucian Onea și Mircea Negulescu. Aceștia vor fi acuzați de abuz în serviciu.Fostul deputat Vlad Cosma a depus o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploiești, între care Lucian Onea și Mircea Negulescu, pe care îi acuză de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă sau abuz în serviciu.