Adriana, cred ca ar trebui sa dai dovada de putina decenta. Știu ca nu credeți in justiția devină, dar la cât rău a făcut Laurențiu atator oameni nu înțeleg de ce te miri ca pateste ce pateste. Nu poți sa vrei sa vezi oameni in pușcărie stiindu-i nevinovati si sa plângi mai apoi, ca o "spalatoreasa" ,ca esti nedreptatit. By the way lalofonia nu-i sinonima cu cacofonia. In rest, sper ca justiția (aia de pe pământ) sa fie dreapta si sa arate tuturor mafia din DNA.