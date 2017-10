Miracol în Turcia: Un bebeluş de două săptămâni, salvat de sub dărâmături

Miracol în Turcia: Un bebeluș de două săptămâni, salvat de sub dărâmături

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Echipele de salvare au reușit să găsească în viață, sub resturile unei clădiri prăbușite în timpul cutremurului de duminică din Turcia, un bebeluș de numai două săptămâni.Miracolul s-a petrecut în orașul Ercis, în estul Turciei, posturile locale de televiziune transmițând în direct momentele în care salvatorii au scos-o pe micuța Azra Karaduman de sub dărâmături, unde a stat mai mult de 48 de ore, în condiții meteorologice din ce în ce mai vitrege, temperaturile din regiune fiind extrem de coborâte.Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, mama fetiței este în continuare blocată sub molozul clădirii, iar tatăl acesteia este dat dispărut.