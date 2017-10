MINUNE! Poliţist bătut măr în sediul Poliţiei, răzbunat de judecători. Magistraţii i-au dat mandat de arestare agresorului

4

Unde sunt procedurile

In orice tara democratica exista proceduri de interventie in orice situatie. Nu stiu daca avem si noi asa ceva, cert este ca in Europa, individul era acum la Spital sau la morga nu in arest de unde il vor scoate avocatii cat de curand. Si mai vrem sa avem incredere in legile tarii care sunt facute cu un milion de portite pentru a fi ocolite. Sa va fie rusine domnilor parlamentari ca la 26 de ani de la schimbarea regimului inca nu ati fost in stare sa elaborati o singura lege clara, concisa si fara loc de interpretari. Cum te mai poti simti in siguranta daca sunt batuti chiar cei care trebuie sa ne apere. Oare e necesar ca toti politistii sa fie campioni la local combat? Nu ar fi mai simplu ca legea sa pedepseasca exemplar aceste acte in asa fel incat sa fie descurajate urmatoarele?