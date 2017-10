Minorul care a tâlhărit un localnic din Lumina va fi cercetat în stare de libertate

Magistrații constănțeni au dispus, ieri, ca minorul care a atacat un bărbat din localitatea Lumina să fie cercetat în stare de libertate, cu toate că polițiștii au solicitat arestarea preventivă a acestuia sub acuzația de tâlhărie. Ionuț Gheorghiță C., în vârstă de 17 ani, din Lumina, a fost reținut, sâmbătă, de către polițiștii din localitate în urma unei plângeri formulate de Tudor Constantin, în vârstă de 58 de ani, din aceeași localitate. În acțiunea înaintată polițiștilor, el a declarat că, în timp ce se deplasa spre casă, un tânăr l-a lovit în cap, după care a căzut la pământ. Chiar și așa, atacatorul a continuat să-l lovească cu picioarele, în acest timp sustrăgându-i și 1.000 de lei, pe care-i avea în buzunarul hainei, după care a dispărut. În urma verificărilor și cercetărilor efectuate, lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Lumina și Biroului de Poliție Rurală Constanța, au identificat autorul faptei în persoana minorului Ionuț Gheorghiță C. Luat la întrebări de către anchetatori, acesta a spus că nu știe ce a făcut cu banii deoarece se afla sub influența băuturilor alcoolice. Inițial, el a fost reținut în arest pe bază de ordonanță de către polițiști, însă, ca urmare a deciziei magistraților, minorul va fi cercetat, în continuare, pentru tâlhărie, dar în stare de libertate.