Minoră obligată de părinţi să facă sex cu peste 100 de bărbaţi

Minoră obligată de părinți să facă sex cu peste 100 de bărbați

O femeie din Constanța, ajutată de iubitul ei, și-a obligat fetița de 14 ani să întrețină relații sexuale cu peste 100 de bărbați, inclusiv cu tatăl ei vitreg. Afacerea era una de familie, pentru că și bunica acesteia îi căuta micuței clienți, pentru a câștiga bani de pe urma ei. Polițiștii constănțeni au intrat de ceva vreme pe fir în cazul fetiței de 14 ani, exploatată sexual de mama ei, Stela Akar, bunică și Gabriel Stoicescu, tatăl vitreg. Deși toți cei trei ar fi trebuit să îi asigure o adolescență liniștită, lucrurile stăteau exact pe dos, iar indivizii făceau bani de pe urma ei. Potrivit anchetatorilor, datorită cărora calvarul prin care trecea minora a luat sfârșit, cei trei îi căutau fetei clienți și o obligau să întrețină relații sexuale cu aceștia. Oamenii legii spun că mama și bunica de 65 de ani a copilei, care practicau prostituția, după ce câștigau încrederea clienților le-o prezentau și pe fetiță doritorilor de plăceri carnale pe bani. Tariful era cuprins între 60 și 150 de lei pentru o partidă de sex care cuprindea și perversiuni sexuale. Coșmarul fetiței a început în urmă cu un an, atunci când avea 13 ani. Pentru a nu se afla cumva de exploa-tarea sexuală la care era supusă, părinții nu au mai lăsat-o să meargă la școală. Mai mult, nu îi dădeau voie să aibă legături cu adolescenți de vârsta ei. În baza datelor obținute din filaje și interceptări audio și ambien-tale, un polițist sub acoperire de la Crimă Organizată s-a arătat interesat de serviciile fetei, a reușit să îi câștige încrederea mamei acesteia și așa au bătut palma pentru o partidă de sex cu minora. Pe lângă cei doi părinți, polițiștii au reușit să-l rețină și pe Victor Peicu, un client, în vârstă de 61 de ani, al fetei. Toți trei sunt acum în arest pentru 29 de zile. Părinții pentru proxenetism și rele tratamente aplicate minorului, bărbatul pentru raport sexual cu o minoră. Procurorii susțin că în acest caz se încearcă identificarea celor peste 100 de clienți cu care a avut raporturi sexuale minora, deoarece fetița le-a spus anchetatorilor că a întreținut relații sexuale cu 65 de bărbați din Năvodari și 45 din Constanța. Adolescenta se află acum pe mâini bune. Ea a fost luată sub protecție de psihologii de la Direcția pentru Protecția Copilului, fiind internată într-un centru special.