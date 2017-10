Minoră dispărută de acasă

3

pt MAN

Ma bucur dle" MAN" ca nu sunt singurul cu umor.Sunt atatea imbecilitati in acest ziar pe care il citesc dimineata la cafeluta si cand nu gasesc un banc bun, citesc rubrica eveniment.De obicei ma semnez Sever(prenume real)dar cate odata mai schimb,de plictiseala.Azi nu am avut text sa-l injur pe Mazare.Mi-am spus ca trebuie sa mai" variez" din cand in cand....Sa traiesi! Sever