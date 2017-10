Minor cercetat în libertate pentru omor calificat

1

gresit!

lucruri nereale! daca intr-o societate directorul are un salariu de 5ooo lei si 5 angajati au salariu de 500 lei rezulta un salariu mediu de 1250 lei, este binisor. realitatea este ca majoritatea romanilor au un salariu minim pe economie. INS-ul nu trebuie sa faca media salariilor ci mai degraba sa calculeze cati la suta au un salariu intre 0-500 lei, cati intre 500-1000 lei, etc. realitatea va fi crunta. venitul meu personal lunar (nu salariu) este de 765 lei, adica 1/3 din salariul mediu. daca in Romania totul se calculeaza la mediu o sa reiasa ca romanii stau destul de bine, ceea ce nu reflecta realitatea adevarata. nu trebuie sa ne mintim singuri ci sa fim obiectivi in modul cum prezentam realitatea. daca 2 persoane, una are 2 paini si una nu are nimic, rezulta ca media este de una paine/om, dar unul mananca iar celalalt... asa si cu salariul mediu.