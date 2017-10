Minor beat şi fără permis, „campionul“ şoferilor prinşi în ofsaid

Minor beat și fără permis, „campionul“ șoferilor prinși în ofsaid

Sâmbătă și duminică, polițiștii constănțeni au întocmit mai multe dosare penale șoferilor care s-au întrecut în contravenții și infracțiuni.Sâmbătă seară, polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă l-au depistat pe un tânăr, în vârstă de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe strada I.D. Chi-rescu din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În aceeași seară, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe un băiat, în vârstă de 17 ani, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Oituz din Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Un alt tânăr de 17 de ani a condus un moped, pe strada Mare din localitatea Lumina, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Lumina l-au depistat pe un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a condus un moped, pe strada Mare din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Duminică, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Albești l-au depistat pe un tânăr de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 391, fiind sub influența băuturilor alcoolice.