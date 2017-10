Ministrul Mediului: 300 de tone de deşeuri ilegale, oprite la graniţă. A fost deschisă anchetă penală

Ministrul Mediului: 300 de tone de deșeuri ilegale, oprite la graniță. A fost deschisă anchetă penală

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe transporturi de deșeuri ilegale au fost oprite recent la graniță. Declarația a fost făcut la Digi FM, de ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer, care a mai spus că a fost deschisă o anchetă penală în acest caz.„E o bună realizare a autorităților, pentru că am reușit să stopăm 16 transporturi, nu din Italia, ci din Germania, Austria și Ungaria. Cele mai multe din Germania. A fost o surpriză. Aproape 300 de tone de deșeuri ilegale care s-au încercat să se introducă în țară, sub codul de deșeu verde, însă, printr-o colaborare foarte bună între Garda de Mediu și Vamă, transporturile au fost oprite. S-a văzut că în peleți nu era ceea ce era declarat în hârtii”, a spus Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, la DigiFM.„Acest transport trebuia să ajungă la câțiva operatori economici români, n-o să le dau numele. În câteva zone din țară, în sud-est, în special. Cam 40% mergeau la un singur operator. Am trimis garda în control. S-a dovedit că sunt ilegalități și că era un pattern de a se proceda așa și am solicitat anchetă penală.