Ministrul Lucian Bode: „Nu s-a pus problema desființării ARSVOM. Are nevoie de un proces de restructurare”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a aflat, luni dimineață, 26 iulie, la Cernavodă, la inaugurarea noului sediu al Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională „Anghel Saligny”. Cu această ocazie, ministrul a făcut o scurtă declarație și cu privire la viitorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.„Nu am comentat public pe acest subiect, din momentul în care a apărut în spațiul public, pe seama acelui dosar aflat la DNA, cu implicațiile pe care le cunoașteți. Această instituție este în subordinea Ministerului Transporturilor și asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare. Este o activitate vitală și unică în această zonă. Având în vedere rolul pe care îl are ARSVOM, dar și Centrul de Coordonare a Salvării de Vieți Omenești pe Mare, în domeniul situațiilor de urgență, pe care îl gestionează M.A.I. prin Departamentul pentru Situații de Urgență, am constatat necesitatea inițierii demersurilor pentru integrarea în cadrul ministerului.A fost constituit un grup de lucru ministerial, în scopul elaborării unui proiect de act normativ necesar pentru preluarea ARSVOM și a Centrului de coordonare a salvării de vieți omenești pe mare. Nicio clipă nu s-a pus problema desființării ARSVOM. Categoric, este o instituție cu rol esențial în domeniu. Are nevoie de un proces de restructurare, dar nu se pune problema desființării.Grupul de lucru va pune pe masa celor doi miniștri, de Transporturi și Afaceri Interne, o propunere în sensul în care noi ne-am exprimat intenția de a prelua ARSVOM prin DSU. Sindicaliștii nu sunt cei mai buni prieteni ai mei, dar ne înțelegem și cu ei. Închei cu un citat de la sindicaliștii din ARSVOM: «Dacă parlamentarii sunt dovediți hoți, desființăm Parlamentul?»”, a declarat ministrul Lucian Bode.