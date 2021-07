Ministrul Lucian Bode, mesaj către turiști: „Veniți cu încredere pe litoral”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, împreună cu Raed Arafat și chestorul Bogdan Despescu au trecut în revistă, vineri dimineață, efectivele și tehnica structurilor din subordinea ministerului, care vor asigura măsurile de ordine publică pe litoral, în sezonul estival 2021.Rând pe rând, chestorul Constantin Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța, colonelul Constantin Dima, șeful Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, și comisarul șef Laurențiu Cristian Cicu, șeful Gărzii de Coastă, au prezentat dotările cu care vor interveni în timpul acestei veri.Ministrul Lucian Bode a afirmat că, în această vară, vor fi detașați pe litoral 400 de polițiști și 600 de pompieri, în mai multe serii.„Anul care a trecut a fost unul atipic, din acest punct de vedere a fost solicitat sistemul din plin. Relaxarea nu e una totală, chiar dacă de la 1 iulie am intrat într-o nouă etapă. Oamenii trebuie să înțeleagă că există în continuare riscuri. Angajații MAI sunt în continuare pe teren, implicați în acțiunile de control, asigurându-se că sunt respectate regulile de protecție sanitară. Ne-am asigurat că vom avea suficiente resurse umane și de tehnică. Astfel, Am dispus ca, începând cu 1 iulie până pe 6 septembrie, un număr de 400 de polițiști și 600 de pompieri să fie detașați pe litoral. Astfel, drumurile care duc spre mare, vor fi monitorizate de Poliția Rutieră, sprijinită din aer de elicoptere”.Prin urmare, după ce a trecut în revistă efectivele și dotările, ministrul Lucian Bode a afirmat: „Sunt convins că ceea ce am văzut astăzi transmite un mesaj de siguranță și încredere pentru cei care aleg să își petreacă un concediu pe litoralul românesc. Veniți cu încredere pe litoral!”