Ministrul Lucian Bode: „Când zeci de șoferi circulă pe contrasens pe autostradă, te gândești ce a fost în capul lor!”

Cât privește cauzele care duc la producerea incidentelor rutiere, ministrul Lucian Bode a enumerat: „Pe primul loc se află indisciplina pietonilor, pe locul doi viteza, trei - indisciplina bicicliştilor, patru - neacordarea priorităţii de trecere la pietoni, cinci - neacordarea priorităţii de trecere a vehiculelor. Cum reuşim să limităm aceste tragedii pe şosele? În 2019, pentru combaterea primelor cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave la care am făcut referire, am aplicat 929.666 de sancţiuni contravenţionale. Practic, 48% din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate la nivel naţional pentru nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice au fost aplicate în legătură cu cele cinci cauze generatoare de accidente grave. La fel s-a întâmplat şi în primul semestru al anului 2021, pentru combatarea primelor cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave am aplicat 409 sancţiuni”.





Dar, în ciuda faptului că drumurile sunt împânzite de polițiști, sunt numeroși șoferi care aleg să ignore, cu bună știință, regulile Codului Rutier. Un exemplu elocvent în acest sens este și incidentul din 19 iulie, de pe Autostrada A2, când zeci de șoferi au ales să întoarcă pe banda de urgență și să meargă în sens invers, pe autostradă.





„Duminică, 25 iulie, am avut 74 de poliţişti doar pe A2, ajutaţi de un elicopter, ajutaţi de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Încercăm să facem tot ce ţine de noi pentru a preveni astfel de tragedii, dar când constaţi că zeci de șoferi aleg să circule pe contrasens pe autostradă, te gândeşti ce a fost în capul lor. Apropo de incidentul din 19 iulie, vreau să vă spun că, până în acest moment, au fost reţinute 11 permise de conducere, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru circulaţia în sens opus şi, de asemenea, au fost aplicate nouă sancţiuni pentru oprirea pe banda de urgenţă”, a mai afirmat ministrul Bode.





Situație alarmantă pe șoselele din țara noastră: în numai trei zile, în perioada 23 – 25 iulie, în țara noastră au avut loc 35 de accidente rutiere, soldate cu 24 de răniți grav și 28 de morți. Bilanțul tragic a fost prezentat de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, cu prilejul vizitei la Cernavodă, la inaugurarea noului sediul al Unității Speciale 72 Jandarmi „Anghel Saligny”. Cifre îngrijorătoare, care ilustrează, din nou, ceea ce încearcă autoritățile să combată: România se află în topul clasamentului european la numărul persoanelor decedate în accidente rutiere.