Ministrul Justiţiei ştie unde se află Nicuşor Constantinescu

Ministrul Justiției știe unde se află Nicușor Constantinescu

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a declarat, vineri, că are anumite informații despre locul în care se află Nicușor Constantinescu, președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța.„Procedura de extrădare este o procedură nepublică. Noi am încercat să explicăm acest lucru. Procedura de extrădare este o procedură extrem de riguroasă și orice risc de formă sau de fond riscă să prelungească procedura sau să o anuleze. Prefer să nu fac niciun fel de comentariu atâta timp cât această procedură este supusă regimului prevăzut de lege, și anume confidențială, până la un anumit moment. De principiu, această procedură poate fi făcută publică în momentul în care un urmărit internațional este reținut de o autoritate a unui stat străin. Atunci procedura poate fi făcută publică. Până în momentul în care persoana nu este reținută procedura nu poate fi făcută publică, tocmai pentru a nu pune în pericol procesul în sine”, a răspuns Cazanciuc.Întrebat dacă se știe unde este Nicușor Constantinescu, Cazanciuc a răspuns: „Evident că avem informații unde este persoana, dar nu vi le pot comunica la acest moment”.Reamintim că Nicușor Constantinescu a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în trei dosare penale și are emise, pe numele său, două mandate de arestare.