Ministrul Justiţiei şi magistraţii au ajuns „la cuţite“

Ministrul Justiției și magistrații au ajuns „la cuțite“

Ieri dimineață, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța a decis, cu majoritate de voturi, continuarea protestului, cu judecarea însă a cauzelor urgente, în materie penală, civilă și comercială. Pe toată perioada în care la instanțele de judecată s-a desfășurat protestul magistraților, la arhivele Curții de Apel Constanța programul cu publicul s-a desfășurat normal, după programul stabilit potrivit regulamentului, au declarat purtătorii de cuvânt ai Curții de Apel, judecătorii Zoița Frangu și Ecaterina Grigore. Amintim că și magistrații de la Judecătorie au decis, vineri, să meargă mai departe cu protestele, doar cei de la Tribunalul Constanța decizând să le suspende, cel puțin până la data de 5 octombrie. Predoiu: „Plata salariilor în perioada de protest este discutabilă” Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a spus ieri, în cadrul unei declarații de presă pe marginea continuării protestelor de către magistrați, că „plata salariilor în perioada de protest este dis-cutabilă”, atât timp cât protestul implică risipă de bani publici. „Protestul implică risipă de bani publici. Amânarea dosarelor se face fără un motiv legal, emiterea de citații implică noi costuri pentru stat, plata salariilor în perioada de protest este discutabilă”, a de-clarat, ieri, Predoiu. Ministrul Justiției și-a reluat apelul către magistrați, privind reluarea activității în instanțe și parchete. CSM, între ciocan și nicovală Instanțele au ales să ignore îndemnul Consiliului Superior al Magistraturii de a înceta pro-testele, ceea ce înseamnă fie că nu are autoritate în sistem, fie că sprijină protestele magistraților, a mai spus, ieri, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, în cadrul aceleiași declarații de presă. „Hotărârea de recomandare a suspendării protestului luată de Consiliul Superior al Magistraturii în 17 septembrie, după nouă ore de dezbateri, a fost ignorată de adunările generale ținute vineri și luni, dar, foarte important, nu de către toți magistrații. Acest fapt indică fie lipsa autorității CSM în cadrul sistemului judiciar, fie susținerea în realitate a pro-testului, în ciuda declarațiilor publice”, a spus Predoiu, care mai consideră că „ceea ce se întâmplă în prezent nu este o luptă pentru independența justiției, ci o luptă pentru putere în sistemul judiciar și în afara sistemului judiciar, în disprețul drepturilor cetățenilor”, a mai spus ministrul Justiției. Cătălin Predoiu a susținut că adunările generale ale ma-gistraților nu au „competență legală” să decidă asupra pro-testului. „Magistrații care nu sunt de acord cu această aventură au datoria morală și legală să-și spună și să impună opinia, în spiritul și respectul legii”, a declarat, luni, ministrul Justiției. Federația „Projust“ cere demisia lui Predoiu Federația Națională Sindicală „PROJUST”, reprezentativă național la nivel de ramură - justiție prin sentința civilă nr. 6 din 31.10.2008 a Tribunalului București, afiliată la Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, a solicitat, ieri, printr-un comunicat de presă, demiterea lui Predoiu. Federația invocă situația con-flictuală existentă la acest moment în sistemul de justiție, generată, în principal, de lipsa de colaborare a Ministrului Justiției cu partenerii sociali. Sindicaliștii din „Projust” acuză Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești că „a susținut, în mod neadevărat și tendențios, faptul că toate problemele semnalate de reprezentanții personalului auxiliar din sistemul de justiție vor fi rezolvate în mod cert începând cu data de 1 iulie 2009 (a se vedea declarațiile de presă din primăvara acestui an), însă susținerile ministrului Cătălin Marian Predoiu nu s-au confirmat, niciuna dintre probleme negăsindu-și o so-luționare”. Sindicaliștii „Projust” acuză și tergiversarea rezolvării problemelor personalului auxiliar din cadrul sistemului de justiție (tergiversarea clarificării situației personalului auxiliar prin întârzierea înființării unei instituții care să se ocupe de cariera profesională a acestei categorii de personal; neplata salariului de merit pentru personalul din cadrul instanțelor judecătorești, cu toate că acest drept este în vigoare, iar personalul din cadrul parchetelor îl primește efectiv, rezultând astfel o gravă dis-criminare; neplata orelor su-plimentare încă din luna decembrie 2008; neplata premiului lunar de 2%). „Pentru toate aceste motive, precum și față de incapacitatea de a obține fondurile necesare pentru a asigura plata integrală a drepturilor salariale ale personalului din cadrul instanțelor judecătorești, față de lipsa de comunicare și refuzul de colaborare în rezolvarea problemelor din sistemul de justiție, solicităm demiterea ministrului Justiției, domnul Cătălin Marian Predoiu” - se mai reține în co-municatul de presă al „Projust”. Astăzi, o nouă întâlnire pe tema Pactului pe Justiție Reprezentanții asociațiilor magistraților și politicienii vor participa, astăzi, începând cu ora 16, la o nouă întâlnire pe tema Pactului pe Justiție, discuția urmând să fie mediată de aceleași ONG-uri care au organizat întâlnirea de joi, când acesta a primit o formă preliminară. Conform liderului Asociației Magistraților din România, judecătorul Mona Pivniceru, la discuțiile de astăzi vor participa reprezentanți din partea asociației pe care o conduce, ai Rețelei Naționale a Adunărilor Generale ale Judecătorilor, ai Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, dar și ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit reprezentanților ONG-urilor care au inițiat întâlnirile dintre magistrați și politicieni pe tema pactului pe Justiție, în urma discuțiilor de astăzi ar trebui să fie definită lista problemelor asupra cărora politicienii și reprezentanții magistraților sunt de acord să negocieze. Totodată, întâlnirea de astăzi ar trebui să definească forma pe care pactul pe Justiție ar urma să o ia. Reamintim că Pactul pentru Justiție a fost agreat și are o formă preliminară în urma întâlnirii dintre politicieni și reprezentanții din Justiție, a declarat, pe 17 septembrie, după prima întâlnire dintre re-prezentanții magistraților și politicieni mediată de către ONG-uri, pre-ședintele Asociației Magistraților din România, judecătoarea Mona Pivniceru. Aceasta a precizat că pactul urmează să fie aplicat în două etape.