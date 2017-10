Ministrul Justiţiei Raluca Prună anunţă că îl dă în judecată pe Ponta: "Mă face stalinistă, din nou, a suta oară"

Ministrul Justiției Raluca Prună anunță că îl dă în judecată pe Ponta: "Mă face stalinistă, din nou, a suta oară"

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, anunță că îl va da în judecată pe fostul premier Victor Ponta pentru afirmațiile pe care acesta le-a făcut la adresa sa."Un tip pe nume VV Ponta mă face stalinistă. Din nou, a suta oară. Mai bate câmpii și cum că aș fi membru ISIS. Am predat filosofie politică, nu voi zăbovi: l-aș fi pus să repete anul. Pentru delir ideologic. Suntem însă în alt joc și el e (încă) în politica mare. Îl anunț public — ca avocat intrat pe bune în profesie — că pentru toate calomniile îl voi invita de azi înainte să probeze în instanță astfel de afirmații. Poate își ia un avocat neintrat pe ușa din dos în barou, că argumentele formulate de unul singur nu conving oameni raționali, care au silogismul acasă și care cunosc rigorile legii. Pe cei mulți, scârbiți de cum sunteți reprezentați, de aici și de aiurea de prin exilul global, vă invit la reflecție: nu cumva merităm mai mult decât un rebut intelectual de acest tip?! Hai să dăm delete, putem, e o chestie utilitaristă (pt VV Ponta, asta e o chestie legată de număr, vă explic gratis)", a scris Raluca Prună pe pagina sa de facebook.Joi, într-o postare pe aceeași rețea de socializare, Victor Ponta a propus "un Memorial al Crimelor Securității și Stalinismului (plus Băsismului) în România" cu încăperi care să poarte numele "Monica Macovei" și "Raluca Prună". El a făcut această afirmație în contextul în care Primăria Capitalei a anunțat că spațiul public situat la intersecția bulevardelor Carol I și Ion C. Brătianu va purta numele actorului Radu Beligan, despre care Ponta spune că "toți pigmeii îl "înfierau" cu mânie proletară".