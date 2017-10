Ministrul Justiţiei prezintă astăzi evaluarea şefei DNA şi a procurorului general al României

Ministrul Justiției prezintă astăzi evaluarea șefei DNA și a procurorului general al României

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, prezintă, astăzi, într-o conferință de presă, concluziile evaluării activității procurorului general Augustin Lazăr și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Pe 12 martie, ministrul Justiției anunța că va face o evaluare a activității Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a DNA."Prin intermediul colegilor mei de la Ministerul Justiției, voi face o fundamentare, o evaluare a activităților desfășurate de Ministerul Public pe de o parte, de DNA, pe de altă parte. Și atunci, evaluarea va avea două componente: pe de o parte, cea profesională, pe cauze, pe de altă parte, cea managerială, privind instituțiile pe care domniile lor le conduc. După ce am discuția cu dânșii și voi face această evaluare pe două direcții, voi stabili măsurile pe care le voi lua și voi comunica presei hotărârea pe care o voi lua", spunea atunci Tudorel Toader.Luni, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a venit la sediul Ministerului Justiției pentru o discuție cu ministrul Toader.Ulterior, ea a declarat că nu i s-a cerut demisia și că nu intenționează să își dea demisia."Nu mi-a cerut demisia, nu intenționez să-mi dau demisia, nu am de ce să îmi dau demisia, DNA și-a făcut treaba. A fost o discuție despre care nu doresc să dau foarte multe detalii, veți afla după ce se termină această etapă", a precizat Kovesi.Întrebată dacă a acționat corect în ceea ce privește instrumentarea dosarul privind OUG 13, Kovesi a răspuns: "Întotdeauna am acționat corect".