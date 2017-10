Ministrul Justiţiei, despre situaţia din închisori: "Am făcut o promisiune publică"

Ministrul Justiției, despre situația din închisori: "Am făcut o promisiune publică"

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă referitoare la situația din sistemul penitenciar din România, că în noiembrie, când a preluat mandatul de ministru, nu a găsit nicio măsură concretă referitoare la probelemele deținuților, ci doar "o colecție de hârtii"."Am luat la cunoștință evenimentele. În 8 din 45 de penitenciare există evenimente tensionate. În aceste 5 ore care s-au scurs, există și alte penitenciare care s-au alăturat protestului. Situația din sistemul penitenciar din România este una sistemică și una gravă. Și nu e de ieri, ci de mai bine de 20 de ani. Știam de acest lucru. Am avut ocazia, în vizitele pe care le-am făcut în penitenciare în 2000 și 2004, să văd situația din penitenicare", a spus Raluca Prună."Mi-am preluat mandatul și, din noiembrie, am decis să revizitez numeroase penitenciare cu speranța că voi găsit o situație diferită, mai bună. Am intrat în camerele deținuților, am stat de vorbă cu ei, i-am ascultat. Deci știu dintr-un contact direct care sunt problemele. Imediat, am declarat public că este o prioritate a mandatului meu încercarea de a remedia situația din penitenciare. România, în 2012, a fost condamnată la CEDO, decizia cvasi-pilot. În noiembrie 2015 am moștenit o colecție de hârtii, nicio măsură concretă", a continuat ministrul Justiției.Prună a susținut că le-a făcut o promisiune persoanelor aflate în detenție și că se va apleca asupra problemelor din penitenciare."Doresc să mă adresez celor aflați în detenție și să-i asigur că nu-mi sunt străine problemele lor. Sunt necesare măsuri imediate care să rezolve supraaglomerarea, chestiunile cu privire la hrană, la accesul la muncă, la asistența medicală și, mai ales, la pregătirea reintegrării în sociale ale acestor persoane. Am făcut o promisiune publică, dar am făcut și o promisiune celor din detenție și le-am spus că mă aplec asupra restanțelor pe care le-am găsit", a declarat oficialul.Totodată, ministrul Justiției a explicat că există alternative la detenție, dând exemplul probațiunii."Am adoptat legislația secundară, care avea o întârziere de 25 de luni. Este vorba despre regulamentul care face posibilă adoptarea unor decizii la nivel de ANP, care se regăsesc imediat în condițiile de viață ale celor aflați în detenție. A spus public că alternative la detenție există. Probațiunea este o soluție. Aveam, la momentul în care eu mi-am preluat mandatul, 335 de posturi în sistemul de probațiune care se ocupau de 58.000 de persoane aflate sub supraveghere. Am suplimentat numărul de posturi, am reușit, prin OUG cu privire la corectarea inechităților salariale, să asigur o creștere salarială pentru colegii din sistemul de probațiune. Am asumat împreună cu ANP un plan de măsuri concrete", a spus Raluca Prună.Aceasta a informat că în luna iulie se va lansa o dezbatere cu privire la situația din închisori, în urma căreia se vor prezenta Parlamentului o serie de măsuri de remediere."Vom lansa, în a doua parte a lunii iulie, o dezbatere privind condițiile din penitenciare și mai ales soluțiile de remediere. Vreau să le spun deținuților că nu servește nimănui continuarea și escaladarea acestor tensiuni. Înțeleg nerăbdarea lor. Îi asigur că lucrăm la identificarea unor soluții. Există o responsabilitate a întregii societăți, a Guvernului, a mea ca ministru, a Parlamentului și a publicului, public care trebuie să fie informat corect despre ceea ce se întâmplă în penitenciare și, mai ales, public care trebuie consultat", a susținut oficialul.Sursa: realitatea.net