Ministrul Justiţiei despre arhiva SIPA: "Este o pată pe obrazul justiţiei române"

Ministrul Justiției despre arhiva SIPA: "Este o pată pe obrazul justiției române"

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat luni că va publica numele celor care au „vizitat” arhiva Serviciul Intern de Protecție și Anticorupție (SIPA), eventual și numărul „vizitelor”, calificând această arhivă drept „o pată pe obrazul jusiției române”.„Arhiva SIPA - o pată pe obrazul justiției române! Plăcut sau neplăcut, adevărul trebuie să fie scos la suprafață. Primul pas - voi publica numele celor care au «vizitat» arhiva, eventual și numărul «vizitelor» efectuate!”, avertizează Toader.La sfârșitul săptămânii trecute, pre-ședintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, și fostul ministru al Justiției Monica Macovei au avut o dispută pe tema arhivei și a accesului la aceasta, Gîrbovan întrebând-o pe Macovei de unde știe ce conținea arhiva și că existau magistrați acoperiți.„Nu am primit niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am fotocopiat niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am sustras și distrus niciun dosar SIPA. Nu am avut nicio informație despre judecători sau procurori din dosarele SIPA. Eu am decis desființarea acestui serviciu secret, întrucât existau informații în spațiul public că făcea abuzuri”, arăta Monica Macovei într-un comunicat publicat recent.