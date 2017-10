Ministrul Internelor Mircea Duşa a promis să plătească banii de echipamente pe 2011

Ministrul Internelor Mircea Dușa a promis să plătească banii de echipamente pe 2011

Ministrul Administrației și Internelor, Mircea Dușa, și ministrul delegat pentru Administrație, Radu Stroe, s-au întâlnit astăzi cu șefii structurilor centrale din cadrul ministerului pentru o primă informare despre activitatea unităților.În cadrul întrunirii, ministrul Mircea Dușa a apreciat modul în care cei prezenți la eveniment au gestionat activitatea instituției în ultima perioadă. De asemenea, el a precizat că una dintre prioritățile mandatului său sa vi asigurarea fondurilor necesare desfășurării în condiții optime a activității structurilor din subordine.„Am avut o primă ședință cu conducerea ministerului, cu șefii de arme, am făcut o radiografiere a activității din minister și sigur după aceea și o întâlnire cu cei care răspund de partea financiară a ministerului și chiar astăzi am dispus plata restanțelor la echipament pe anul 2011. Așa cum știți, au fost plătite 60% dintre drepturile pe care lucrătorii ministerului le au și am dispus și plata diferenței de 40%, așa că datoriile ministerului față de lucrătorii acestuia pe 2011 vor fi plătite până la sfârșitul lunii integral, urmând să fac demersuri ca să-și primească drepturile și pentru anul 2012”, a declarat Dușa, după întâlnire.