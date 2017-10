Miniştrii de interne ai UE vor un sistem de alertă comun pentru copiii dispăruţi

Miniștrii de interne ai UE vor un sistem de alertă comun pentru copiii dispăruți

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Miniștrii de interne ai statelor membre UE au anunțat că sprijină crearea unui sistem de alertă pentru copiii dispăruți pe tot teritoriul Uniunii încă înainte de a avea discuții pe această temă, programate pentru astăzi la Lisabona, informează Reuters. Cei 27 șefi ai afacerilor interne se întâlnesc, luni și marți, în capitala Portugaliei la cinci luni după dispariția fetiței britanice în vârstă de patru ani Madeleine McCann dintr-o stațiune din sudul Portugaliei. Portugalia, care deține președinția UE, a cerut miniștrilor să se gândească la o schemă asemănătoare celei din Franța, care să implice campanii media și mesaje în locuri publice, precum gările. Miniștrii și-au arătat sprijinul pentru această idee încă înainte de a avea discuțiile de marți. „Existența unui sistem european este probabil un răspuns bun la unele situații dramatice, atunci când e vorba despre copii”, a afirmat ministrul de interne francez, Michele Alliot-Marie. Dispariția fetiței britanice Madeline McCann, la data de 3 mai, a declanșat o acțiune internațională de căutare și o intensă campanie media. „În mod evident, am avut de-a face cu un caz controversat aici, în Portugalia, în ultimele săptămâni și întotdeauna tot ce are legătură cu copiii dispăruți este de mare interes“, a spus ministrul de justiție irlandez, Brian Lenihan, care sprijină planul. Ministrul justiției din Portugalia, Alberto Costa, a declarat că speră să se ajungă - în cadrul întâlnirii - la o înțelegere privind înființarea sistemului de alertă, dar nu a putut preciza când acesta va fi pus în practică. El a negat că Portugalia a fost stimulată de cazul McCann să propună un sistem de alertă, susținând că sunt multe cazuri de copii dispăruți în lume. Poliția portugheză a fost criticată în Marea Britanie din cauza răspunsului inițial, perceput ca fiind încet, la dispariția fetei. Ministrul justiției olandez, Ernst Hirch Ballin, a declarat că și el sprijină planul. „Granițele Olandei nu sunt niciodată închise, deci suntem interesați de un sistem de alertă”, a adăugat Ballin.Miniștrii de interne ai statelor membre UE au anunțat că sprijină crearea unui sistem de alertă pentru copiii dispăruți pe tot teritoriul Uniunii încă înainte de a avea discuții pe această temă, programate pentru astăzi la Lisabona, informează Reuters. Cei 27 șefi ai afacerilor interne se întâlnesc, luni și marți, în capitala Portugaliei la cinci luni după dispariția fetiței britanice în vârstă de patru ani Madeleine McCann dintr-o stațiune din sudul Portugaliei. Portugalia, care deține președinția UE, a cerut miniștrilor să se gândească la o schemă asemănătoare celei din Franța, care să implice campanii media și mesaje în locuri publice, precum gările. Miniștrii și-au arătat sprijinul pentru această idee încă înainte de a avea discuțiile de marți. „Existența unui sistem european este probabil un răspuns bun la unele situații dramatice, atunci când e vorba despre copii”, a afirmat ministrul de interne francez, Michele Alliot-Marie. Dispariția fetiței britanice Madeline McCann, la data de 3 mai, a declanșat o acțiune internațională de căutare și o intensă campanie media. „În mod evident, am avut de-a face cu un caz controversat aici, în Portugalia, în ultimele săptămâni și întotdeauna tot ce are legătură cu copiii dispăruți este de mare interes“, a spus ministrul de justiție irlandez, Brian Lenihan, care sprijină planul. Ministrul justiției din Portugalia, Alberto Costa, a declarat că speră să se ajungă - în cadrul întâlnirii - la o înțelegere privind înființarea sistemului de alertă, dar nu a putut preciza când acesta va fi pus în practică. El a negat că Portugalia a fost stimulată de cazul McCann să propună un sistem de alertă, susținând că sunt multe cazuri de copii dispăruți în lume. Poliția portugheză a fost criticată în Marea Britanie din cauza răspunsului inițial, perceput ca fiind încet, la dispariția fetei. Ministrul justiției olandez, Ernst Hirch Ballin, a declarat că și el sprijină planul. „Granițele Olandei nu sunt niciodată închise, deci suntem interesați de un sistem de alertă”, a adăugat Ballin.