Minciuna din spatele pensiilor militare. Tăiaţi pensiile nesimţite ale generalilor, nu ale militarilor de rând! De ce nu vă atingeţi de pensiile parlamentarilor, procurorilor şi judecătorilor?

2

PENSII MILITARE

Pensii militare -adevarul despre valoarea lor numai magistratii militari au valori mari deoarece merg pe legea magistratilor si nu pe cea militara Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala a avut o lege dupa revenirea noastra din pozitia dezonoranta de asistati social, la situatia de rezervisti – Legea nr. 223/2015, care poate fi numita Legea Dobritoiu nu Legea Oprea, initiata de P.S.D. si votata si de P.S.D. si de P.N.L., care a fost practic desfiintata prin distrugerea bazei de calcul, de catre OUG 57/2015 data de Ciolos, care pune generalii si chestorii iesiti in rezerva inainte de 1 ianuarie 2016, in situatia de a avea pensii mai mici decat proprii lor soferi iesiti astazi. Baza de calcul este 65% nu 80% cum bate campii doamna in cauza iar limitarea este la 85% nu la 100%. In plus, am fost furati, bagandu-se in baza de calcul si pensia privata instituita in 1967 si anii lucrati si banii castigati in calitate de civili, dupa trecerea in rezerva. Or, doamna Vasilescu vrea sa continue opera lui Ciolos distrugand ultimile ramasite ale Legii pensiilor militare de stat, al carui obiectiv era – la grade, functii si vechime egale aceeasi pensie;

Adăugat de : JJJ, 31 iulie

Așa este, tăiați pensiile celor amintiți mai sus, înalților când ne referim la funcții și nu la statură și...