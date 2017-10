Mina Lupeni s-a surpat. Mai mulţi mineri, prinşi în subteran

Mina Lupeni s-a surpat. Mai mulți mineri, prinși în subteran

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Trei mineri au fost prinși sub pâmânt după ce o galerie a minei Lupeni s-a prăbușit. Conform informațiilor oferite de ministrul Energiei, din 14 mineri care lucrau în mină, 11 au reușit să iasă la suprafață.Toma Petcu, ministrul Energiei a afirmat pentru Realitatea TV că în momentul surprării în mină lucrau 14 mineri, dintre care 11 au reușit să iasă la suprafață."Au fost convocate am convocat echipele de intervenție și de căutare care au intrat în subteran", a precizat ministrul Energiei, adăugând că secretarul de stat care se ocupă de acest sector s-a deplasat deja în zonă, urmând ca și el să meargă la Lupeni.Conform acestuia, echipele de salvare sunt formate tot din mineri pregătiți special pentru astfel de situații."Principalele priorități sunt vinețile omenești. Restul procedeelor o să fie stabilite de cei din mina în funcție de ce găsesc și de cum reușesc să ajungă la colegii lor", a mai spus Toma Petcu.Pentru moment nu se știe nimic despre starea celor trei mineri, nici măcar dacă mai sunt în viață.„Este o surpare pe o lungime de 10 metri, 3 oameni nu au fost găsiți. Ne-am mobilizat, salvatorii sunt pe drum, au fost trimise ambulanțe la mină. Următoarea jumătate de oră este definitorie pentru ce se întâmplă”, a declarat pentru Hunedoara Liberă, prefectul județului Hunedoara, Fabius Kiszely."Din informațiile pe care le am în avatajul panou 97 C de la Mina Lupeni a avut loc o surpare, unde se pare că sunt prinși trei mineri. La momentul de față nu știu numele lor și situația, eu sunt la București. Sper din toată inima să fie în viață. În momentul de față s-a dat alarma, o să intre echipele de salvare," a declarat Darius Câmpeanu, lider sindical la mina Lupeni, conform dcnews.ro.