Militarul român ucis în Afganistan a avut o tentativă de a renunţa la armată. "Era pâinea lui Dumnezeu. În el aveam cea mai mare încredere în misiuni"

4

ranita cu bombaneli

Cam ,,rusinica''pentru unii postaci care profita de astfel de nenorociri, militari cazuti la datorie sau mutilaati,,pentru a revendica drepturi salariale si pensii mai mari.Nu cred ca este moral ca solda sau pensia sa fie cuantificata in functie de numarul mortilor,ranitilor,si mutilatilor.Nu toti care sunt in armata au arma in pozitia de tragere.Unii o tin in banduliera ,altii o au la picior,altii nici nu stiu pe unde au pus-o.Asa ca intai convingeti politicienii de utilitatea armatei ,de riscuri ,si apoi selectati 3-4 militari civilizati nu civili militarizati ,umpleti-le ranita cu argumente,nu bombaneli, si trimitet-i la comisia militara parlamentara,al carei membru este acum si ,independentul ,solitarul amiral in rezerva ,Chitac,