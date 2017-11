Detalii incredibile din cadrul anchetei

Militarul dezertor din KM 4-5, găsit mort. "A fost decapitat de tren"

Anchetatorii au scos la iveală noi indicii în cazul incendiului izbucnit la mijlocul săptămânii trecute, în Km 4-5. Mai mult, surse din cadrul anchetei ne-au dezvăluit cum și-a pus capăt zilelor militarul dat dispărut, despre care se credea că a provocat incendiul și care, din cauza lipsei de la program, fusese declarat dezertor.Nimeni nu-și poate explica dispariția tânărului maistru militar, Daniel Rohozneanu, și gestul de a-și pune capăt zilelor la care a recurs. Anchetatorii au reconstituit ultimele scene din viața băiatului, în încercarea de a stabili cum și-a pus capăt zilelor, însă înlătură ipoteza că ar fi incendiat apartamentul în care stătea cu chirie.Avea 21 de ani, absolvise în vară școala de maiștri la Constanța, specialitatea Artilerie Navală Antiaeriană, fiind repartizat pe un dragor. A primit primul grad de militar în data de 31 iulie a.c. și avea tot viitorul în față. În plan emoțional împlinise patru ani de relație și ținea, aproape zilnic, legătura cu iubita sa, plecată la Torino, în Italia, la studii. Stătea cu chirie într-un apartament în cartierul Km 4-5, în care, la mijlocul săptămânii trecute a izbucnit un incendiu. Începând din acel moment, viața lui Daniel Rohozneanu a luat o turnură tragică.„S-a așezat pe calea ferată înainte de trecerea trenului“La o zi după incendiu, vineri, 17 noiembrie, ar fi trebuit să se prezinte la locul de muncă, la divizionul 150 Rachete Navale. După ce au constatat că lipsește mai mult de trei zile, Marina Militară l-a declarat dezertor și risca să facă până la cinci ani de închisoare cu executare. Între timp, potrivit unor surse din cadrul anchetei, Daniel a plecat din Constanța și a ajuns în apropiere de București, la câțiva kilometri.„Tânărul a fost găsit fără suflare, în apropierea Gării de Nord din București. Deși toate indiciile duc către o sinucidere, nu putem afirma, clar, acest lucru până nu epuizăm toate pistele, mai ales că ancheta este în curs de desfășurare. Pot să vă spun însă că, din indiciile pe care le avem, până în acest moment, băiatul a fost decapitat, după ce s-a așezat pe linia de cale ferată, înainte de trecerea trenului”, dezvăluie surse din cadrul anchetei.„Ipoteza incendierii apartamentului este sub semnul întrebării“Prin prisma testelor periodice pe care era nevoit să le facă, este greu de luat în calcul că Daniel se confrunta cu probleme psihice. Totuși, anchetatorii au avut puține indicii care să conducă la concluzia, chiar și preliminară, că militarul ar fi incendiat apartamentul înainte de a-și pune căpăt zilelor.„Ipoteza că a incendiat apartamentul este sub semnul întrebării, pentru că avea o atitudine din care rezulta un altfel de comportament, departe de a fi deviant. În plus, proprietarul locuinței a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului, despre care ne-a spus că nu a provocat vreodată scandal sau deranj. Vecinii acestuia ne-au confirmat acest lucru. În casă a fost găsită o butelie goală, însă nu a explodat”, spun surse din cadrul anchetei, care contrazic total informările făcute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, potrivit cărora incendiul a fost urmat de explozie.Contactați pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanții ISU nu au putut preciza de la ce anume a pornit incendiul și nici nu au putut oferi detalii în legătură cu deflagrația deși, de la eveniment și până în prezent, a trecut o săptămână.„În urma cercetărilor s-a stabilit că este o acțiune intenționată sau din culpă a condițiilor pentru a genera incendiul”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.„Încă aștept un semn de viață din partea ta“Colegii tânărului spun că nu dădea semne de depresie și că nici prin cap nu le-a trecut că tocmai Daniel ar fi putut recurge la un asemenea gest. Vestea că tânărul militar și-a pus capăt zilelor a căzut ca un trăsnet pentru colegii lui, dar mai ales pentru familie. Sora lui Daniel a lăsat un mesaj emoționant în care nu-și explică dispariția acestuia, având speranța că totuși va primi un semn de la militar.„Ce te faci când rămâi fără lacrimi, fără cuvinte, fără speranță, dar mai ales fără unul dintre frați? Rămâi doar cu durerea-n suflet. Mereu ți-ai purtat uniforma cu zâmbetul pe buze și mândrie în suflet, nu vreau să cred că a ajuns momentul să o porți și pe ultimul tău drum, e prea devreme, mult prea devreme. Încă aștept să-mi sune telefonul, să mi se spună că s-a produs o confuzie, că tu ești încă în viață, încă aștept un semn de viață din partea ta”, scrie Cristina, sora lui Daniel Rohozneanu.