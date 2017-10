"Militarizarea DGIPI, dictatură militară". Val de acuzaţii, după decizia ministrului de Interne

"Militarizarea DGIPI, dictatură militară". Val de acuzații, după decizia ministrului de Interne

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Miza acestei militarizări a Poliției ar fi, potrivit lui Dumitru Coarnă, controlul alegerilor, dar și mușamalizarea unui scandal uriaș ”Sunt ofițeri acoperiți în administrație și în mass media, iar tehnocrații vor să îi controleze, să îi folosească, dar și să se asigure că nu apare numele lor în spațiul public”, a declarat Dumitru Coarnă, vicepreședintele sindicatului, potrivit DCNews.”Vor să pună mâna pe arhiva operativă a DGIPI, serviciul secret al MAI, spune Coarnă, dar și pe organigrama acoperiților. Singura explicație pentru graba cu care acționează este că, astfel, înceracă să controleze alegerile. De aceea, guvernul vrea să dea ordonanță de urgență. Am anunțat poziția sidicatelor, la o discuție pe care am avut-o astăzi la minister: nu este o decizie necesară, nu se justifică, dar este și ilegală și neconstituțională. Legeea siguranței și ordinii publice este o lege organică, nu poate guvernul să o schimbe prin OUG. De asemenea, militarizarea Poliției încalcă acordurile cu Uniunea Europeană. Am fi singura țară care militarizează Poliția. Noi, sindicatele, vom începe protestele, prin pichete și alte acțiuni publice. Ordonanța, dacă va fi emisă, va fi atacată la Curtea Constituțională. Întrucât este o situație gravă, este o mișcare de dictatură militară, sper ca instituțiile democrațice: Parlamentul, societatea civilă, instituțiile europene, să reacționeze”, a spus Dumitru Coarnă.