Militarii trag primele "gloanţe" spre Guvern: salarii mărite, bani de chirie şi… mai puţine mese la Forţele Navale

3

Despre

Un militar profesionist ia maxim 400 RON bani de chirie iar un maior ia cel puți 1200 de lei, pentru ca legea este 50% din salariu. Spre exemplu in orașul Focsani chiria la un apartament cu 2 camere este minim 400 RON. Domnii ofițeri doar n-pe fi prosti sa faca contracte de închiriere pe 400 cu proprietarii. Va dați seama cati bani au tocat in 7-8 ani de zile doar pentru ca legea este făcută pentru ei? Culmea unii dintre ei iau chirie de la stat o căruța de bani si sunt șefii unor comisii ce controlează astfel de nereguli. Un caz real este acela ca un militar profesionist Negasindu-si o garsoniera a gasit un apartament cu 3 camere cam la același pret: 400 RON, adik el lua bani de chirie 350 si mai punea 50 de la el. Cand a venit in control la el acasa seful comisiei sa luat de el ca de ce sta in trei camere si ironic ia sugerat sa stea intr-o vila. Același șef de comisie de control sta cu chirie intr-un apartament cu trei camere împreuna cu alt militar. Cert este ca lunar Domnul ofițer încasează 1200 de lei bani de chirie in condițiile in care chiria pentru un ap. Cu 2 camere in Focsani nu depășește 500 de lei. Sunt multe discriminări in sistemul militar. Militarii profesionisti inca sunt priviți ca niște femei de servici ale superiorilor indiferent de competentă sau profesionalism. Doar "nepoții" si "finii lor nu. Nu mai spun ca de 20 de ani scot Subofițeri pe banda rulantă pe mii si mii de euro. Nu mai spun ca ne obliga sa servim masa zilnic împotriva voinței noastre. Uneori laturi in loc de mâncare. Plecam din sala de mese cu capul plecat si ne este frica sa raportam. A cui este compania Ro army catering ? Ce interese sunt? De ce ne obliga comandanții noștri sa servim masa? Nu doresc sa mănânc jegul vostru de mâncare!!!!