Militarii şi poliţiştii, ţepuiţi la bani! "Aşa se fură la MAI"

Militarii și polițiștii, țepuiți la bani! "Așa se fură la MAI"

Militarilor și polițiștilor care au fost viciați în anul 2009 de solda sau salariul de merit li s-a promis o creștere de 20% a salariului. Cum nu s-au găsit destui bani, s-a luat decizia ca, în acest an, să fie o creștere de doar 10%, urmând ca, în luna august 2017, să intre în vigoare restul creșterii salariale.În timp ce o parte a polițiștilor se plângeau că au salariul mărit doar cu 10 lei, mai mulți polițiști au declarat că au câștigat mai puțin în septembrie decât în luna anterioară creșterilor de salarii promise.„Unde e creșterea? Deși mi-au pus 80 lei la salariu, este 1.190 acum și 50 lei prima gradație. Am luat mai puțin cu 400 lei ca în ultimele două luni, în condițiile în care am avut ore de week-end destule, fără noapte, dar la ălea de noapte iei până în 200 lei, deci unde e creșterea? În plus, cum se face că fix acum, la creștere, banii de haine i-au băgat pe fluturaș, nu e dubios?”, a declarat agentul de poliție Alexandru T.O eroare de calcul, spune SNPPC, a dus la apariția situațiilor în care majorarea a fost mai mică decât cea promisă, iar diferențele rezultate vor fi acordate luna viitoare.„Începând cu luna septembrie 2016, trebuia să se acorde creșterea de 10% pentru toți polițiștii care nu au avut salariul de merit la 31 decembrie 2009. Conducerea SNPPC a discutat cu reprezentanții Direcției Financiare din IGPR și a rezultat faptul că în programul de salarizare s-a introdus majorarea de 10% pentru toți polițiștii în cauză. Din pricina unor erori de calcul, în toate structurile Poliției Române au apărut situații în care majorarea s-a făcut într-un procent mai mic de 10%. În aceste situații, se recalculează majorările de 10%, iar diferențele rezultate vor fi acordate la salariul din luna octombrie”, explică situația Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, în cadrul unui comunicat de presă.„La salariul avut la nivelul anului 2009, s-a aplicat faimoasa majorare de 10%. După asta, s-a verificat câți polițiști, după majorare, au salariul minim garantat de 1.250 lei, deși asta trebuia verificat și aplicat în luna mai 2016. Dar, d-aia s-au făcut că plouă în mai și uite așa au reușit să diminueze numărul polițiștilor care nu aveau salariul minim garantat în plată. Mai mult, legea salarizării spune că, pe lângă salariul funcției de bază, polițistul primește sporuri, indemnizații, compensații, prime, premii și alte drepturi. Mărirea salarială din această lună este 50% din solda de merit. După precizările MAI, această majorare este considerată spor și, conform altor precizări anterioare marca Drăgulin, majorarea-spor a fost inclusă în salariu. Rezultatul? Mărirea e nimic! Uite așa se fură fix la MAI. Nu vă miroase a plângere penală?”, a precizat Sindicatul Agenților Poliției de Frontieră Garda de Coastă.Prin aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, s-a stabilit ca aproximativ 70% din personalul instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională va beneficia de o măsura repa-ratorie. Decizia îi vizează pe cei care nu au avut cuprins, în anul 2009, solda sau salariul de merit în cuantumul soldei sau salariilor de funcție.