Militarii români din Irak au cântat colinde în ziua de Crăciun

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătoarea Crăciunului semnifică pentru noi toți Nașterea Domnului, prilej de bucurie și speranță. În fiecare an retrăim emoțiile nașterii, momentul vestirii de către îngeri și ne deschidem sufletele și mințile ca să mai auzim încă o dată povestea magică a nașterii Domnului. Această poveste magică a fost trăită și în Irak de către militarii Batalionului 341 Infanterie participanți la Operațiunea „Iraqi Freedom”, care au întâmpinat frumoasa sărbătoare într-un mod apropiat de cum ar fi făcut-o dacă se aflau în țară. Cu această ocazie deosebită, în baza Tallil, unde sunt dislocați militarii constănțeni, au fost organizate o serie de activități care au constat în: împodobirea spațiilor de locuit; instalarea unui brad în centrul Campului românesc și aprinderea instalației electrice cu care a fost împodobit; participarea la slujba religioasă oficiată la biserica din tabăra românească în ziua de Crăciun; prezentarea mesajelor de sărbători a Șefului Statului Major General și a Comandantului Comandamentului Operațional Întrunit; organizarea unei mese festive unde au fost servite bucate tradiționale, specifice acestei sărbători. Cu acest prilej, comandantul Batalionului 341 Infanterie, locotenent colonel dr. Vasile Vreme, a declarat: „Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. De Sfintele sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi, inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri. «La Mulți Ani» tuturor familiilor militarilor Batalionului 341 Infanterie, pe care îi simțim tot timpul alături de noi și așteptăm cu nerăbdare clipa revederii”. Unul dintre momentele deosebite care a marcat Sărbătoarea de Crăciun a fost interpretarea colindelor de către corul format din militari ai batalionului. Aflat sub bagheta locotenentului preot Dragoș Ciobanu, corul a colindat întreaga bază din Tallil, unde i-a încântat prin prestația executată atât pe militarii români, cât și pe cei americani, care, la rândul lor, i-au vizitat pe români la ei acasă, aducându-le în dar cadouri în tradiționalii ciorăpei. Sub auspiciile unui soare irakian, care s-a dovedit a fi generos prin căldura emanată, români și americani și-au urat reciproc atunci când s-au întâlnit „Crăciun Fericit”. Fie că a fost pronunțată în limba lui Eminescu sau în cea a lui Shakespeare, frumoasa urare a făcut să se simtă prezent spiritul Crăciunului și aici la mii de kilometri distanță de țară și de propriile familii. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)