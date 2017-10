MILITARII reacţionează la criticile POLIŢIŞTILOR: "Nu aş părăsi sistemul MApN pentru gaşca lor de saltimbanci"

MILITARII reacționează la criticile POLIȚIȘTILOR: "Nu aș părăsi sistemul MApN pentru gașca lor de saltimbanci"

Ministerul de Interne lucrează de zor la modificarea Statului Polițistului, după ce mai multe prevederi din acesta au fost declarate neconstituționale de CCR. Sindicatul Național al Agenților de Poliție a informat că a participat la o întâlnire la sediul MAI pentru a discuta viitoarele modificări, menționând însă că acestea nu fac referire și la impactul financiar.Printre modificări, se face referire și la angajarea viitorilor polițiști prin încadrare directă din structurile MApN sau a altor instituții de ordine publică sau apărare, inclusiv Jandarmerie.Cu privire la acest aspect, polițiștii au avut o reacție virulentă la adresa militarilor, reclamând faptul că sistemul se va umple de „incompetenți” și că „se vor face de râs”. „Poate într-o zi o să am un coleg veterinar, nu mă mai miră nimic”, a spus un polițist chestionat despre acest subiect.Cum era de așteptat însă, militarii au luat poziție, apărându-și atât meseria cât și statutul de oameni bine pregătiți.Pffff ce mare școlarizare au ei....observ că școlarizații lor nu trec nici de testarea psihologică, apoi probele sportive…Personal, nu aș părăsi sistemul MApN pentru gașca lor de saltimbanci...Așa au făcut și pompierii, au atras personal de la armată. Cu militarii transformați în polițiști e o problemă totuși. Nu există asemănări între profesii, nici măcar poliția militară nu se aproprie ca atribuțiuni de poliția națională. Am avut colegi repartizați la marină grăniceri, transformată în poliție de frontieră, care din maiștri militari, timonieri, mecanici, s-au trezit peste noapte agenți de poliție și puși să facă muncă de poliție. Plângeau cu vorbe. Nu erau pregătiți pentru asta...S-au adaptat într-adevăr în timp, dar șocul cu partea nevăzută a muncii de poliție a fost mare. Erau obligați să facă dosare, apoi urmau presiuni, erau debusolați, presiunea psihică era prea mare, etc. Ca polițist trebuie să ai calități specifice totuși ca să reziști promiscuității din sistem...Li se va strica rapid educația și militarilor pătrunși în sistem. E inevitabil. Am văzut polițiștii militari cum au luat-o razna cu controalele pe la unități. Și sunt ai noștri, dintre noi. Parcă erau picați din altă lume, uitaseră realitățile și starea precară a armatei. Așa se va întâmpla și acum…Întrebarea este „de ce se simte această nevoie”?! Nu sunt decât două explicații: ori resursa umană aflată la dispoziția autorităților de a forma polițiști a scăzut considerabil, sau se gândesc la faptul că „proiectul militarilor angajați pe bază de contract” a eșuat (și a eșuat pentru că a fost foarte prost pregătit, nu pentru că este imposibil; trebuia gândită o carieră și pentru aceștia până la ieșirea la pensie).