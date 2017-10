Militarii îşi caută dreptatea direct la ministrul Gabriel Leş. Mascarada măririlor salariale i-a adus în pragul disperării

2

Salarii MApN

Buna ziua, am doar o singura nedumerire si anume o lege aprobata si intrata in vigoare in Romania este obligatorie pentru toata lumea sau este facultativa si o respecta numai cine vrea? Daca lalariul minim pe tara e stabilit prin lege cum se poate ca acesta sa nu fie acordat tuturor celor care lucreaza cu contract de munca legal? Patronii sunt amendati daca nu platesc acest salariu dar in cazul militarilor nu se aplica prevederile codului muncii si nici a legii ce stabileste salariul minim pe economie. Se profita de faptul ca ei nu au dreptul sa protesteze si nici sa se afilieze sau organizeze in grupari sindicale. Este foarte grav ca legea nu este una pentru toti si ca se prmite aplicarea ei daca se oreste sau nu de catre anumite organe ale statului. Tin sa subliniez ca insusi termenul de "lege" presupune un caracter obligatoriu singurele cazuri in care nu se aplica acest caracter sunt cazurile prevazute expres in lege sunt excetiile si derogarile. Deci revin cum se poate ca cineva sa decida daca aplica sau nu o lege care este obligatorie pentru toate categriile de angajatori??!!