MILITARII ŞI POLIŢIŞTII VOR PRIMI SALARIU DE MERIT, DE LA 1 AUGUST. Veniturile vor creşte cu 20%

1

NEDREPTATE

Cine raspunde pentru nedreptatea de pana acum? De ce au trebuit sa treaca 7 ani in care unii au bagat in buzunar mai multi bani....fara nici o explivcatie din partea guvernantilor? De ce s/au platit sume colosale de bani (la nivelul bugetului de stat), doar ca sa ia unii (aceeasi an de an, din 2009 incoace, indifferent de munca prestata) acest spor de 20% din salariu? De ce unii au iesit la pensie cu acest 20% in cuantumul pensiei, iar altii nu? Cine raspunde pentru aceasta mizerie? Sau pentru cealalta mizerie, in care unii care au titlul de doctor iau un spor in salariu, altii....nu. Pentru ca asa a vrus Boc si Andrea Vass? CINE RASPUNDE? Fiecare sef se institutie a tacut pana acum. Pentru ca a fost BENEFICIARUL acestuia.