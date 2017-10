Militarii de pe fregata „Regele Ferdinand“ s-au întors cu bine de la război

Cei 205 militari care s-au aflat pe fregata „Regele Ferdinand“ au ajuns cu bine acasă. Nava a acostat, ieri, în jurul orei 10.30,în Dana Militară a Portului Constanța. Ambarcațiunea s-a aflat sub pavilion NATO și a avut drept misiune patrularea activă și monitorizarea în zonele de risc din Marea Mediterană, în scopul impunerii embargoului împotriva Libiei.Prezent la sosirea fregatei, ministrul Apărării, Gabriel Oprea, a afirmat, la ceremonia organizată în Portul Constanța, că militarii care au participat la misiunea din Marea Mediterană au arătat o imagine co-rectă a României, a onoarei, a curaju-lui și a angajamentului asumat.Totodată, Gabriel Oprea a spus că fregata a participat la 765 de misiuni de supraveghere, monitorizare, interceptare, căutare și salvare, pe parcursul cărora a străbătut 17.400 de mile marine.Ministrul a dat ca exemplu o intervenție din noaptea de 12 spre 13 mai, când militarii de pe fregată au intervenit pentru salvarea a 150 de persoane, dintre care 10 femei și 15 copii, care se aflau la bordul unei ambarcațiuni ce plutea în derivă în apropiere de Tripoli.„Factori de mare răspundere din NATO au vorbit cu satisfacție de militarii români și în această misiune și în toate misiunile din teatrele de operații, pentru că sunt profesioniști. Sunt curajoși și reprezintă interesele naționale departe de granițele țării. Și, repet, își fac datoria în lupta împotriva terorismului internațional”, a spus Gabriel Oprea. El a mai adăugat că Biserica și Armata sunt două instituții fundamentale ale statului român în care românii au mare încredere.După discurs, ministrul a urcat la bordul fregatei. Alături de el, s-au aflat militari în rezervă, dar și șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, Aurel Popa, și prefectul județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz.Gabriel Oprea i-a salutat pe toți militarii care au fost în misiune, iar la coborâre a salutat familiile acestora.v v vPe lângă oficialitățile prezente, militarii au fost așteptați de familiile lor și au fost îmbrățișați cu dragoste. Unul dintre militarii de pe navă, caporalul Traian Negoiță, a fost așteptat de soția și fiul său.„A fost o misiune de trei luni. Prima după cel de-Al Doilea Război Mondial, când Forțele Navale Române au fost angrenate într-o misiune reală de luptă. Au fost momente grele, dar ne-am des-curcat. Am reușit să salvăm o navă care plutea în derivă și la bordul căreia se aflau 150 de persoane, din care 10 femei și 15 copii. Cele trei luni au trecut foarte greu. Dorul de familie nu poate fi descris în cuvinte”, a spus militarul, care a precizat că nu a fost prima misiune a sa, dar că a fost cea mai grea.v v vFregata „Regele Ferdinand” a părăsit Portul Constanța la data de 22 aprilie pentru a participa, timp de trei luni, la operația „Unified Protector”, instituită de NATO la data de 23 martie, pentru impunerea embargoului asupra armelor împotriva Libiei, în conformitate cu Rezoluția nr. 1973 a Consiliului de Securitate al ONU.Nava militară românească a mai participat, în anii 2005, 2007, 2008 și 2010, la operația NATO „Active Endeavour” în Marea Mediterană, unde a executat misiuni specifice de prevenire și combatere a terorismului și a traficului ilegal, alături de alte nave și forțe aflate sub comandă NATO.v v vFregata Regele Ferdinand are un tonaj de 4.900 tdw și o lungime de 148,2 metri și poate atinge viteza maximă de 30 de noduri. Are opt punți și un echipaj format din 205 membri: 18 ofițeri, 77 de maiștri militari, 110 militari angajați pe bază de contract.Este dotată cu un tun super-rapid Oto Melera, instalații de lansare a torpilelor, sistem de comandă asistat de calculator, instalații de bruiaj pasiv, sisteme de luptă electronică, nouă sisteme radar, sistem de propulsie, cu patru turbine Rolls-Royce și elice cu pas variabil.