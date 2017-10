Militarii au fost trimişi la moarte sigură. Camionul avea 37 ani vechime şi probleme tehnice. "Militarii sunt prea decenţi să se plângă. Sunt expuşi zilnic unor riscuri vitale"

4

Munca celor mici aduce grade pe umerii comamdantilor

Armata a devenit un chin pentru cei cu grade mici (indiferent de corpul din care fac parte),deoarece indiferent in ce specialitate lucrezi bataia de jos a sefilor este impamantenita. Daca esti meserias militar trebuie sa faci adevarate maratoane de improvizatii pentru ca masina sa mai execute o misiune ca daca nu sefu se supara si nu se poate. Daca esti sofer tot asa,zici ca nu ai avut probleme,chiar daca asta inseamna sa cumperi din banii tai una alta,pentru ca sa se execute misiunea,ca nu e bine sa il superi pe sefu. Un luptator isi cumpara echipament,face eforturi supraomenesti sa isi mentina tehnica si arma in stare de operativitate,da tot ce poate la exercitiile multinationale,ca na sa dea bine pe sticla si sefi sa aiba cu ce se lauda. Si mai sunt o categorie,asa numitii muncitori de birou,adica aia care omoara paduri intregi pe an prin hartia si tonerul consumat,pentru ca ne place sau nu suntem o armata in care treaba pe hartie merge ca unsa...dar sa stiti ca nimic nu se intampla daca nu sunt facute hartiile,iar atunci cand stai ore intregi pana reusesti sa faci hartia pe placul sefului,cand asta inseamna sa iti arunci mancarea cu zilele,sa vi la lucru la 6 si sa pleci cine stie cand,cand santinela te inchide in cladirea in care ai biroul pentru ca nu mai credea ca este cineva,cand asta inseamna sa vi sambata,duminica,din concediu sau recuperari,cand stai pe telefoanele tale mobile (personale) ore intregi indiferent ca este ora 2 AM sau PM ca sa incerci sa ajuti militari sa isi duca la indeplinire misiunea,cand stai ore fara numar la lucru,iar sotia te tot asteapta cu mancarea reincalzita de nnn ori,iar cand intru-un tarziu ajungi acasa iti dai seama ca a adormit,iar a doua zi seful nu mai vrea documentul ca na...nu cica este prea tarziu si nu il mai intereseaza,te intrebi de ce sefii batjocoresc subordonatii si cat vor mai putea indura acestia din urma.