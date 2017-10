Militarii, angajaţi prin încadrare directă în Poliţie? Reacţii virulente din sistem: "Într-o zi, poate o să am un coleg veterinar"

4

angajari

pentru Valy In scoli se fac angajari din surse externe (ingineri, economisti, doar cu liceul pentru administrator, secretar etc), in spitale de asemenea pentru femeie de serviciu s.a.. Angajarile in politie se fac pentru subofiteri nu pentru ofiteri superiori.

Răspuns la: angajari politie

Adăugat de : valy, 10 mai 2016

Oare de ce nu fac aceste angajari si in scoli ca profesori, in spitale ca doctori, la parchete ca procurori, in instante ca judecători...vor sa...