Militarii americani participă la…curăţarea plajei din Năvodari

Militarii americani participă la…curățarea plajei din Năvodari

Trupele de infanteriști marini și militari din cadrul Forțelor Terestre US Army, împreună cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, voluntari și angajați ai reprezentanței diplomatice vor participa, sâmbătă, la o acțiune de ecologizare a plajei din Năvodari. Activitatea se petrece cu ocazia Zilei Internaționale de Curățare a Plajelor și va avea loc între orele 10 și 14.„Însărcinatul cu afaceri ad-interim, Dean Thompson va participa la curățarea plajei alături de circa o sută de voluntari: angajați ai Ambasadei SUA, infanteriști marini și militari ai Forțelor Terestre ale SUA de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu, atât bărbați, cât și femei, precum și partenerii noștri, membrii «Let’s Do It Romania»”, explică reprezentanții Ambasadei SUA.