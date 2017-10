Militarii americani care se retrag din Afganistan vor trece prin baza Kogălniceanu şi portul Constanţa

1

Apocalipsa Amerikknara

Motto: "Bizdicul tziganizat Boeru l'a secerat pe Ceaus, si'odata cu El, intreg poporul Roman"(proverb romanesc) --- In anul fatidic 1718, Valahia Mica a fost ocupata de catre Hapsburgi. Istoria a pastrat o maxima: “Intre 1718-1739, Valahii au schimbat jugul de lemn turcesc cu jugul de fier austriac”. In familia mea, in copilarie, batranii inca mai stiau povesti ramase din acel timp tragic. Se pare ca e adevarat – istoria se repeta. Se spune ca Rusii au ocupat Valahia de treisprezece ori, si tot de’atatea ori au plecat. Iata ca veni timpu’ sa ne okupe si Jewnglistanezii – Rromarlanii nu’i mai plak pe Rusi. Au schimbat jugul de votka cu jugul de narcotice si kotzait copile de scoala elementara, al RETARZILOR si NARCOMANIACILOR “soldati” Amerikknari. Cata durere! Ce oroare! Sa’ti vinzi singur Tara pentru un pumn de margele de sticla! Si cine o cumparara! FALIMENTARII antiomenirii! Si s’au si laudat: “Noi, Jewnglishtanezii Satanici, Calaii Morali ai Omenirii, am cumparat Sarbia cu numai 40 milioane de dolari – Rromarlania ne’a costat num 30 milioane”. Timp de trei saptamani, merdia rromarlanesti au URLAT: “Apocalipsa vine de pe Potomakk. Prapastia potomakana. Inkapacitate de plata. Tiparnita de “bani”)!” In slava, “dusha” inseamna “suflet”. Fi’re’ai al bizdicului cu nebunia ta cu tot, ba, Duska(de votka)! De te’ar…’prapastieza’ Amerikknarii! S’ajungi la Hades. --- Iata, insa, ca mai sunt Romani pe acest pamant! Chiar daca departe de Tara lor: http://www.formula-as.ro/2013/1089/societate-37/neinfrantii-16952 --- Frati Romani ce cititi ziarul, pana cand OCUPANTUL si ALOGENII vanzatori de tara si neam, vor sucomba sau vor fi alungati de catre istorie, de pe pamantul nostru Sfant, puteti merge la fratii vostri ajunsi printre straini, ce si’au pastrat demnitatea si traditia! Numai ca sa traiti in libertate!