"Militari şi pompieri, luaţi aminte de la poliţişti! Apăraţi-vă viaţa şi familiile!"

Militari și pompieri, luați aminte de la polițiști! Apărați-vă viața și familiile!

După ce am publicat articolul „Pompieri, militari, polițiști, cât valorează viața voastră?”, foarte mulți colegi de-ai lui Dan, dar și ofițeri din cadrul IGSU, m-au contactat, telefonic sau pe internet, pentru a reclama sistemul, pentru a-și spune părerea. Acești oameni se tem că, la fel cum Dan Fripis a murit într-o intervenție, la fel pot păți și ei într-o bună zi. „Când sună alarma, știm că plecăm în misiune. Însă nu știm niciodată când și dacă ne mai întoarcem”, spunea unul dintre băieții din ISU Dobrogea.Superiorii lui, chiar de la București, confirmă că, din păcate, aceasta este realitatea. Statul român nu face nimic pentru a-i proteja pe ei și pe familiile lor.„Ar trebui să avem asigurări de viață. Desfășurăm, zi de zi, misiuni reale și foarte periculoase de salvare vieți. Intrăm în foc, în apă, tot timpul avem neprevăzutul în față. În locul lui Dan, putea fi oricare dintre noi, indiferent că este ofițer sau subofițer. Militarii români când pleacă în misiuni în teatrele de război sunt asigurați. În caz de vreo nenorocire, familiile lor vor fi despăgubite. Noi, nu! Cât ar costa statul român să ne facă asigurări de viață și nouă, pompierilor? Vă spun eu că mult mai puțin decât răsadurile de flori care au fost cumpărate în București în ultimul an sau pensiile speciale ale parlamentarilor pe 6 luni”, și-a vărsat năduful un ofițer IGSU.Din păcate, atunci când vine vorba de drepturile și familiile lor, toți apelează la aceeași scuză: „Suntem instituție militarizată, nu avem voie să ne constituim în sindicate, să facem proteste sau să emitem revendicări”. Oameni buni, când este vorba despre viața voastră, despre viitorul familiilor voastre, ar trebui ca nimic să nu vă poată sta în cale. Cât de frustrant poate fi ca voi să salvați viața a mii de oameni, pentru ca în cazul unei nenorociri copiii dvs să fie umiliți de statul român.Polițiștii s-au descurcat. Și ei sunt tot parte a MAI, și ei sunt tot vlăstar de instituție militarizată. Ei s-au organizat în sindicate și au primit drepturi. Familia polițistului mort în București, anul trecut, a primit despăgubiri de 20.000 de euro de la MAI în urma acestei tragedii. Familia lui Fripis a primit un loc de veci. Și acela doar după ajutorul și intervenția lui IPS Teodosie.Militarii încep și ei să facă pași importanți în această direcție. Liga Militarilor Profesioniști, condusă de Dan Albu, este un exemplu cât se poate de bun că, atunci când se vrea, se poate. Întrebați-l pe Dan Albu câte întâlniri și ședințe de lucru au avut, doar în ultimele luni, la MApN, inclusiv cu ministrul Apărării. Voi, pompieri, de câte ori v-ați întâlnit cu ministrul de Interne pentru a discuta problemele voastre?Iată în continuare câteva mesaje de la oameni care lucrează în acest sistem:Cătălin Vasile:Pentru că noi, militarii (pompierii tot militari sunt, dacă nu știați!), nu avem libertățile și nici instrumentele de acțiune pe care le au alte categorii profesionale din România, În plus, să nu uităm bucuria aproape isterică a românilor atunci când sistemul de ordine și siguranță publică a fost decimat, de am ajuns să încadrăm câte doi pompieri o autospecială și nu avem nici echipamentul de protecție adecvat - dar s-a dat satisfacție îndoctrinaților care au crezut că noi chiar primim "salarii nesimțite", în timp ce alții primesc remunarații ilicite și imorale! Eu mi-am făcut de mulți ani asigurare de viață cu clauze medicale, astfel încât familia mea să poată achita integral creditul contractat pentru achiziționarea unei locuințe în cazul în care cad la datorie, respectiv să mă recuperez de pe urma eventualelor accidentări, îmbolnăviri profesionale (ceva ce nu este recunoscut sub nici o formă de către stat!!!) sau a invalidității, întrucât nu valorezi doi bani pentru această nație devenită profund nerecunoscătoare cu cei care ajung bolnavi sau incapacitați în slujba sa!Dan Revnic:din pacate , cei care salveaza vieti , sau isi pun viata la bataie (in multe cazuri chiar si a familiilor lor) nu au trecere nici la conducere si nici la cativa cetateni "binevoitori" care isi bat joc de sacrificiul pe care il poti face in orice minut la serviciu . adica eu imi pun la bataie viata sau sanatatea mea si a familiei mele pentru ce ? ca sa fiu batjocura unor politicieni de 2 lei sau a unor smecherasi cu tupeu de cartier care se ascund in spatele unui pseudonim si in fata monitorului .pacat ca nu apreciati ce punem noi la bataie pentru voi , stimati concetateni .Gigi:Suntem in slujba statului 24 de ore din 24, nu lucram la aprozar.De ce nu avem si noi asigurări de viață cum au pompierii francezi cu care suntem comparati privind numărul de ore lucrate lunar? Militarii români care pleacă în teatrele de război au asigurări de viață. În caz ca sunt răniți sau Doamne ferește sunt omorati pe câmpul de luptă familiile lor sunt despagubite cu o importantă sumă de bani pe langa pensia de urmas calculata corect. Nu contează pentru ce luptă. Dar noi ne riscăm viețile si uneori murim pentru România si pentru poporul român!