MILITARI anchetați de DNA pentru fapte de corupție: banii unității militare, cheltuiți pe bunuri supraevaluate!

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai mulți militari, acuzați de abuz în serviciu și alte fapte.Astfel, inculpații sunt: Marin Bran, colonel în rezervă, la data faptelor comandant al U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; Laurențiu Augustin Vîlceanu, locotenent colonel în rezervă, la data faptelor șef al Compartimentului Logistic din cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; Sorin Ion Roșculescu, plutonier adjutant principal în rezervă, la data faptelor angajat în cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; Raul Gălescu, plutonier major în rezervă, la data faptelor angajat în cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals intelectual, în formă continuată: Minel Vodoiu, maistru militar în rezervă, la data faptelor angajat în cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; Ion Sorin Besoi, plutonier major în rezervă, la data faptelor angajat în cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,- fals intelectual, în formă continuată; Gheorghe Ilie, plutonier adjutant principal în rezervă, la data faptelor angajat în cadrul U.M. 01541 Budieni, județul Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. De asemenea, mai sunt acuzate și două persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt: „În perioada octombrie 2011 - iulie 2015, inculpatul Bran Marin, în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legea privind finanțele publice în sensul că ar fi achiziționat de la societățile unuia dintre cei doi oameni de afaceri bunuri la prețuri supraevaluate (materiale de construcții, materiale electrice, etc.), iar în cazul celuilalt ar fi dispus achitarea unor servicii care în realitate nu au fost executate. În cazul unora dintre bunuri, pe lângă prețul mare cu care au fost achiziționate, acestea erau atipice pentru scopul declarat.În demersul său infracțional, inculpatul Bran Marin ar fi beneficiat de sprijinul celorlalte cadre militare care i-ar fi pus la dispoziție documentele necesare achizițiilor menționate mai sus (o parte din ele fiind întocmite în fals).Prejudiciul cauzat unității militare prin încălcarea prevederilor legale este de 918.910 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societățile celor doi oameni de afaceri.Ministerul Apărării Naționale s-a constituit parte civilă în cauză.În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii față de patru inculpați.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj cu propunere cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.