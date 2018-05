Militar sau fotbalist? Nu-i cam mult 54.000 de euro pentru un meci de fotbal?

1

Cadru Organizatoric

Aspectul de baza ar fi promovarea sportului si nu cadrul organizatoric (public, privat). Armata a aratat ca poate obtine rezultate de top si pe o ramura tangentiala(sportiva), practic pe orice disciplina din sport indiferent de contextul politic.(uneori forma putea avea si o tenta de monopol, dar si asa rezultate au fost iar astea vin doar cu transpiratia) E mai bine sa distrugi ceva care functioneaza doar pt. ca nu e privat sau/si o ramura cu multe interese inclusiv finaciare (fotbal) ? Eu zic NU, si felicit Armata pt. initiativa ! Sper sa fie si cu succes. Costuri mari ? pai comparati cu banii pt. arme si raportati la bugetul armatei. E doar pt. imagine ? N-ar mai fi nevoie, deja armata avea si alte ramuri diferite de fotbal cu rezultate de top. In plus, in timp investitia in fotbal poate fi si rentabila si se mai adauga o sursa de bani la buget. Pt. alte sporturi inca finantarea de la buget e cam singura solutie pt. mentinerea ramurii respective. De ce este deranjant ca o sursa de finantare sa fie si bugetul armatei ? Atita vreme cit ai participanti creste si nivelul competitional cu impact direct asupra performantei. Pe timp de pace implicarea armatei si in sport (pe orice ramura) aduce doar beneficii intregii comunitati, iar in caz de razboi este vizata toata tara (fiecare avind propriul rol).