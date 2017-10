Milioane de lei cheltuiţi de instanţele constănţene pe procese inutile

Milioane de lei cheltuiți de instanțele constănțene pe procese inutile

Statul român cheltuie inutil sume fabuloase de bani pentru milioane de procese inutile! Litigii de muncă privind drepturile salariale, dar și alte dosare între diferite instituții ale statului cu pensionarii și bugetarii au invadat în ultimii ani instanțele judecătorești. La Constanța, lună de lună s-au înregistrat mii de astfel de procese și au făcut ca ședințele de judecată să devină interminabile și extrem de greoaie.Deși s-a reușit crearea unei practici unitare în unele dintre situații, autoritățile în măsură refuză să țină cont de hotărârile judecătorești emise până acum și trimit cetățenii în continuare pe drumuri pentru că, de fapt, nu au curajul de a le spune în față că au dreptate! Oamenii trebuie să plătească un avocat, să se prezinte la termene de judecată, pentru ca magistrații să le dea hârtia de care au nevoie și care să demonstreze, odată în plus, că legea e de partea lor.Este cazul a mii de cetățeni care s-au judecat pentru taxa de primă înmatriculare, a pensionarilor care sunt trimiși zilnic de Casa de Pensii la instanțe pentru a li se da niște drepturi recunoscute prin lege ori de anumite litigii cu băncile ce ar fi trebuit rezolvate, la fel, pe cale administrativă.„E revoltător ce se întâmplă!“„E absolut revoltător tot ceea ce se întâmplă! Vă dați seama că toți acești oameni sunt epuizați, stresați, că sunt puși pe drumuri. Suntem acuzați, deseori, că nu avem o practică judiciară unitară, dar când o avem cei care trebuie să țină cont de ea, în speță autoritățile publice aleg să o ignore! Nu putem să înțelegem o astfel de atitudine! Autoritățile sunt mulțumite că iau niște bani de la cetățeni și îi trimit apoi în instanțe să și-i recupereze. Iar asta pentru că este nevoie de bani la buget în acest moment. Este un calcul simplist, dar extrem de dur pentru cetățeanul de rând! Iar pentru că Executivul ori autoritățile care sunt în măsură nu iau măsurile care se impun și îi trimit pe oameni inutil în instanțe, care, din cauza numărului foarte mare de dosare trebuie să dea termene și peste 3-4-5 luni, firește, cetățeanul se revoltă și își exprimă nemulțumirea vizavi de Justiție!”, a declarat, ieri, pentru Cuget Liber, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), Natalia Roman.Potrivit unui studiu efectuat de UNJR, cu sprijinul judecătorilor, grefierilor și asistenților judiciari din cadrul secțiilor civile, specializați pe cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale din toată țara, costurile generate DOAR de soluționarea cauzelor introduse de bugetari pentru drepturi salariale se ridică la 4.361.500 de lei pe an. „Iar această sumă nu reprezintă decât, probabil, 0,01% din tot ce cheltuie statul român cu procesele inutile!”, ne-a mai declarat Natalia Roman.Milioane de lei aruncați pe fereastră!În urma studiului realizat pe un eșantion de 41 de tribunale din țară, printre care și Tribunalul Constanța, s-a ajuns la concluzia că un singur dosar înregistrat la Tribunal scoate din buzunarul statului 135 de lei pe an, iar pentru unul înregistrat la Curtea de Apel se ajunge la 177 de lei. Statul cheltuiește astfel, anual, 2.133.000 lei pentru cauzele de la Tribunale și 2.228.500 lei pentru cele de la Curțile de Apel. Toate aceste costuri, care reprezintă doar un ac într-un car cu fân, ar putea fi evitate dacă instituțiile statului ar respecta legile date pentru bugetari, pensionari, cele care lămuresc divergențele privind taxele de înmatriculare ori situațiile mamelor care au născut gemeni.Iar asta în condițiile în care există recursuri în interesul legii care au fost promovate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar pe care reprezentanții instituțiilor abilitate nu dau nici doi bani.Oamenii sunt purtați în con-tinuare pe drumuri, pentru ca o hotărâre judecătorească să oblige statul, practic, să pună în apli-care propriile legi! De precizat că, la Tribunalul Constanța au fost înregistrate anul trecut peste 4.500 de dosare de litigii de muncă și asigurări sociale, iar la Curtea de Apel Constanța se află pe rol aproximativ 2.000 de do-sare nou-intrate.Președintele UNJR, Natalia Roman, ne-a declarat că studiul a fost trimis Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii cu mențiunea de a se ține cont de el, dar tot aceasta ne-a mai spus că „Nu avem nicio speranță că se va face ceva!”.„Nu înțelegem de ce se întâmplă așa!“Președintele Tribunalului Con-stanța, judecător Vasile Cosac Cărbune, ne-a declarat, ieri, că odată ce există hotărâri judecătorești irevocabile prin care sunt rezolvate anumite chestiuni ori probleme de drept, ele ar trebui să fie aplicate și în situațiile similare. „Nu înțelegem de ce nu se întâmplă așa!”, ne spune, cu aceeași nedumerire ca a sute de colegi de-ai săi din țară, magistratul Cosac Cărbune.