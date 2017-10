Mii de oameni au curăţat străzile din Hamburg după summitul G-20

Mii de oameni au curățat străzile din Hamburg după summitul G-20

Mii de locuitori din Hamburg au ieșit sâmbătă pe străzi cu mături și găleți cu materiale de curățat, pentru a strânge mizeria lăsată în cartierul Sankt Pauli de protestele împotriva summitului G-20, relatează DPA.Cartierul cu reputație proastă a fost cel mai puternic afectat de jafuri și acte de vandalism.Un grup din rețeaua Facebook care a luat inițiativa curățeniei estima că vor fi circa 8000 de participanți, dar poliția a apreciat ulterior că sunt mai degrabă 10.000.DPA consemnează câteva declarații ale participanților, care exprimă sentimente de solidaritate. Printre aceștia, Mohammed, un sirian care a refuzat să își dea numele întreg, a spus: "Vrem să facem ceva pentru Hamburg".Potrivit poliției, printre miile de protestatari anti-capitalism s-au aflat și numeroși extremiști de stânga.Încă de joi, înaintea summitului G-20, ei au început o manifestație numită "Welcome to Hell" (bine ați venit în iad), în timpul căreia persoane mascate au jefuit supermarketuri și magazine, au construit baricade, au incendiat containere de gunoi și au atacat vehicule ale poliției. Peste 400 de polițiști au fost răniți până duminică în confruntările violente cu huliganii; 186 de persoane au fost arestate și 225 reținute.Organizatorii protestelor nu și-au asumat răspunderea pentru violențe și vandalism. Cancelarul Angela Merkel a condamnat protestele scăpate de sub control, dar a insistat că decizia sa de a organiza summitul G-20 într-o zonă urbană dens populată a fost corectă.Duminică, la Hamburg a sosit președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pentru a discuta cu responsabilii cu securitatea și a se întâlni cu cei răniți. El urma să fie însoțit în vizita prin orașul-port din nord de primarul Olaf Scholz.