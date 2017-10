Migranţi sirieni prinşi la Constanţa. "Vom arunca România în aer ca să ne răzbunăm!"

4

Pt Imigranti

Intrarea imigrantilor va reprezenta un real pericol pt generatiile viitoare din tara noastra.Nu se vor putea integra si vor ajunge infractorii de maine care se vor adauga la lichelele pe care le avem deja.Ne-au amenintat deja cate unii dintre ei ca arunca Romania in aer.Pot reprezenta un real pericol pentru fiecare dintre noi pt ca nu au ce pierde.Sa ramana si sa lupte in tara lor.Stramosii nostrii au ramas in tara suferind razboi,saracie dar au continuat sa ramana in aceasta tara.Venirea lor in Europa este o manevra care va aduce suferinta noua si celor de dupa noi. Ei vor face multi mai multi copii de familie decat familiile noastre si in viitor vom fi coplesiti de numeric.Ne vor vana din nevoie de hrana, apa, locuinte si altele. Sunt de acord pentru ca suntem crestini,sa le dam ceva alimente,haine,asistenta medicala si altele dar la granita,fara ca sa intre in Romanie.Este posibil sa aduca epidemii si posibil alte boli.Amintiti-va ca de-a lungul istoriei in Europa au fost milioane de victime din cauza unor boli aduse din alte parti ale lumii.Anul 2015 fost un an de seceta iar alimentele vor costa mult mai mult in viitor.Nu sunt locuri de munca nici pentru tinerii din tara noastra si ce vom face cu refugiatii care cauta sa intre in tara.Nu fiti naivi,pt ca putem avea in viitor probleme grave sau foarte grave cu posibile consecinte iremediabile.Aparati tara.