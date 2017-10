MIG PRĂBUŞIT LÂNGĂ CONSTANŢA / Informaţii noi despre starea pilotului Adrian Stancu

MIG PRĂBUȘIT LÂNGĂ CONSTANȚA / Informații noi despre starea pilotului Adrian Stancu

Pilotul avionului supus unei intervenții chirurgicale la coloană, s-a trezit, medicii stabilind că are reflexe și sensibilitate la picior. Deși inițial medicii spuneau că vor aștepta aproape două ore, după operație, pentru a-l trezi pe pilotul rănit, acesta s-a trezit singur, fiind supus imediat unor teste de sensibilitate la picioare. "Pacientul s-a trezit, are reflexe și sensibilitate la picior și a fost detubat", a precizat medicul Marian Mitrica, șeful clinicii de neurochirugie, cel care l-a operat pe pilot.Pilotul avionului militar prăbușit, luni, la Constanța a ieșit din operația efectuată la Spitalul Militar Central din Capitală."Tehnic, operația a decurs extraordinar de bine", spun chirurgii de la Spitalul Militar. Pacientul a fost trezit, are reflexe și sensibilitate la picioare. "Statusul neurologic va fi determinat în jur de 19.30- 20.00", au mai spus medicii."Permanent am avut control asupra motricității pacientului, testele au fost pozitive, dar evident că statusul lui după trezire contează cel mai mult"."Contuziile pulmonare înseamnă afectare pulmonară serioasă. Are insuficiență respiratorie acută. Este intubat și ventilat mecanic. El va fi trezit peste 2 ore pentru reevaluare chirurgicală, rămânând să vedem și parametrii respiratori".Medicii încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a-l salva pe pilot. Ei spuneau, luni, că este o operație destul de complicată, pentru că în urma catapultării și a presiunii, mai multe vertebre au fost tasate și din cauza aceasta pilotul nu-și mai putea simți picioarele.După operație vor urma săptămâni întregi de recuperare.Pilotul avionului de vânătoare MiG 21 LaceR, care s-a catapultat luni dimineață în apropiere de aeroportul Mihail Kogălniceanu după ce a raportat turnului de control o defecțiune majoră la motor, în timpul executării manevrelor de aterizare, a fost adus luni la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" din București.Aeronava, care se afla în dotarea Bazei 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță", din Fetești, decolase în jurul orei 10,00 de la Baza Aeriană din Mihail Kogălniceanu pentru a executa o misiune de antrenament în cadrul exercițiului "Thracian Eagle 2017", ce se desfășoară în colaborare cu forțele aeriene bulgare.