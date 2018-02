Microbuzele, pe făraş! Autobuze Mercedes sau Isuzu, pentru constănţeni

Microbuzele, pe făraș! Autobuze Mercedes sau Isuzu, pentru constănțeni

Se anunță schimbări majore în acest an, în ceea ce privește transportul public în comun pe raza municipiului Constanța. O directivă europeană obligă municipalitatea să încheie contract cu o singură societate. Înzestrarea cu autobuze noi a Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, transformată în societate, înseamnă în mare parte dispariția firmelor de transport pasageri.„Din momentul în care am demarat transformarea Regiei în societate, drumul este ireversibil. Municipalitatea își înzestrează compania care este operator public de transport cu o flotă modernă, este evident că vom merge către un contract de servicii publice, încheiat între municipiu și compania municipiului. Va rezulta din studiul de trafic și din strategia de transport a municipiului Constanța, dacă sunt necesare rute în completare, de ce gabarite, cu ce cadență și cu ce tip de compensație plătită de municipalitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.Esența directivei europene transpusă în legislație este că trebuie să existe un singur operator, iar în situația în care acesta nu face față tuturor solicitărilor de transport, rutele în completare, nu cele suprapuse, se scot la licitație. Mai exact, în cazul în care RATC nu reușește să acopere toate nevoile călătorilor, societățile de transport în comun din municipiul Constanța vor trebui să se mulțumească cu „firimituri”.„Primul pas pe care noi îl facem este să ne uităm către marea masă de călători, iar în prezent, Regia Autonomă de Transport în Comun este cel mai mare transportator de pe raza municipiului Constanța. Era evident să începem reforma aici. După ce vom avea elaborată strategia de transport public și vom avea un regulament, vom vedea dacă sunt necesare rute în completare”, adaugă Făgădău.Potrivit edilului Constanței, municipalitatea urmează să primească, în această vară, până într-o sută de autobuze. La prima licitație au participat firmele Karsan, Isuzu, Man și Mercedes. După prima evaluare, au rămas în competiție Mercedes și Isuzu. În prezent, ca urmare a ședinței tehnice, Comisia de evaluare și specialiștii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au hotărât să solicite un nou set de clarificări, pentru a putea lua o decizie în ceea ce privește câștigătorul licitației.Din momentul desemnării societății câștigătoare, urmează transmiterea rezultatului către BERD și analiza de către experții în achiziție a Băncii. Dacă nu va fi nicio problemă semnalată, se va trece la semnarea contractului, urmând plata unui avans și un grafic de livrare.„Vorbim de o flotă personalizată, adaptată la nevoile Constanței, nu ceva ce se găsește ca produs de linie. Flota este adaptată din punct de vedere al dotărilor tehnice și de siguranță”, a conchis primarul Constanței.Contractul încheiat între Primăria Constanța și BERD, în urmă cu aproximativ un an, este în valoare de 10 milioane de lei. Banii împrumutați vor fi înapoiați în 12 ani, cu o dobândă de 1,3%, cu mențiunea că în primii doi ani nu se va plăti dobânda.